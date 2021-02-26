День 26 февраля 2014 года стал переломным в событиях Крымской весны. Комментарий Владимира Константинова

Спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов – о событиях 26 февраля 2014 года в Симферополе.

В этот день должно было состояться внеочередное заседание сессии. С десяти утра у здания Верховного Совета произошли столкновения проукраинских и пророссийских активистов. Тогда погибли два человека — Валентина Корнева и Игорь Постный.

Площадь перед парламентом заполнили люди, которых вывел на митинг меджлис (организация признана судом экстремистской и запрещена на территории РФ – ред.). Боевики, среди которых были и члены «Правого сектора» (организация также запрещена на территории России – ред.), были вооружены битами, металлическими прутьями, газовыми баллончиками. В качестве оружия использовалось и «ноу-хау» уличных беспорядков — перетертое в пыль стекло люминесцентных ламп.

Экстремистам противостояли безоружные члены «Русского Единства», других пророссийских организаций, казаки. Сергей Аксёнов находился в самой гуще событий, пытаясь сдержать людей.

По зданию парламента метались «посланники» Киева, пытавшиеся сорвать сессию. Носился в истерике Чубаров, грозил морем крови, если депутаты не остановятся.

В 16 часов мы собрали депутатов, и я пригласил всех в зал заседаний. Зарегистрировались 49 человек. Некоторые из депутатов, накануне обещавших нам свою поддержку, не смогли попасть в здание парламента, толпа их не пропустила.

Узнав, что в ходе беспорядков есть пострадавшие, я принял решение перенести сессию.