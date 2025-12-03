День Неизвестного Солдата. «Это мучительное наследие войны, наша боль, но и наша гордость» — Глава Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в День Неизвестного Солдата возложил цветы на Военном мемориальном кладбище в Симферополе.
Сегодня мы чтим память защитников Отечества, чьи могилы остались безымянными. Мы склоняем головы перед беспримерной храбростью и самоотверженностью наших воинов, настоящих героев, исполнивших свой священный долг до конца. Это мучительное наследие войны, наша боль, но и наша гордость.
Крымские поисковые отряды продолжают трудиться над возвращением имен неизвестным солдатам, выясняют обстоятельства их гибели, ищут родных и близких. Искренние слова благодарности всем, кто вносит свой вклад в эту тяжелую и благородную работу. Вечная память, вечная слава и низкий поклон безымянным героям! – отметил Глава республики.
В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Сергей Цеков, руководство города Симферополя, руководители силовых и правоохранительных структур республики, другие.
СПРАВКА. День Неизвестного Солдата ежегодно отмечается в России 3 декабря в память о воинской доблести и бессмертном подвиге российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
