фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

День Неизвестного Солдата. «Это мучительное наследие войны, наша боль, но и наша гордость» — Глава Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:59 03.12.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в День Неизвестного Солдата возложил цветы на Военном мемориальном кладбище в Симферополе.

Сегодня мы чтим память защитников Отечества, чьи могилы остались безымянными. Мы склоняем головы перед беспримерной храбростью и самоотверженностью наших воинов, настоящих героев, исполнивших свой священный долг до конца. Это мучительное наследие войны, наша боль, но и наша гордость.

Крымские поисковые отряды продолжают трудиться над возвращением имен неизвестным солдатам, выясняют обстоятельства их гибели, ищут родных и близких. Искренние слова благодарности всем, кто вносит свой вклад в эту тяжелую и благородную работу. Вечная память, вечная слава и низкий поклон безымянным героям!  – отметил Глава республики.

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Сергей Цеков, руководство города Симферополя, руководители силовых и правоохранительных структур республики, другие.

СПРАВКА. День Неизвестного Солдата ежегодно отмечается в России 3 декабря в память о воинской доблести и бессмертном подвиге российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

