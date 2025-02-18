День памяти бойцов «Беркута» и внутренних войск, погибших на киевском майдане в феврале 2014 года — Сергей Аксёнов

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем памяти бойцов спецподразделения «Беркут» и внутренних войск, погибших 18 февраля 2014 года на киевском майдане.

Мужество, честь и верность долгу. Качества настоящих воинов. Такими были наши земляки, бойцы «Беркута» и внутренних войск, погибшие 18 февраля 2014 года на киевском майдане. Старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин.

Они приняли на себя удар нацистских банд, которые были движущей силой государственного переворота на Украине. И до конца выполнили свой долг. В отличие от продажных и трусливых крыс, которые сидели в высоких киевских кабинетах.

Майдан окончательно перестал скрывать свое бандеровское рыло. А крымчане окончательно убедились в том, что государства, которое должно было защищать своих граждан от бандитов, больше не существует. Что рассчитывать мы можем только на себя. И на Россию.

Мы никогда не забудем имена тех, кто отдал жизнь, защищая нашу свободу и безопасность. Вечная им память! – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса Оцените материал Узнайте больше: Сергей Аксёнов советует врачам Крыма правильно распределять ресурсы и определять приоритеты работы

Просмотры: 12