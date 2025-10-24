День памяти крымских партизан и подпольщиков: в Ялте официально презентовали уникальную книгу

Экземпляры книги уже скоро поступят в библиотеки и школы Ялты и Алушты. Напомню, что инициатором проекта стал коллектив Ялтинского историко-литературного музея во главе с Юлией Рудник, а в процессе в работу включились десятки людей и организаций — в том числе Центральный архив Минобороны РФ, Госкомитет Крыма по архивным делам, Симферопольский художественный музей, дочь Ивана Крапивного Надежда, племянница Степана Становского Татьяна Акопян и многие другие. Низкий поклон и огромная благодарность каждому, кто участвует в проектах, призванных беречь память о партизанах и подпольщиках, — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

На презентации сборника «Партизан немеркнущая Слава» в здании администрации директор музея Юлия Рудник рассказала о ходе подготовки книги к изданию, об исследовательской работе, проведенной сотрудниками музея для издания воспоминаний и дневников непосредственных участников героической партизанской борьбы на ЮБК.

Поздравительные слова прозвучали на презентации от заместителя главы администрации Оксаны Валуйских, заместителя Председателя Ялтинского городского совета Евгения Хрычева, председателя Общественного совета города, Почетного гражданина Ялты Людмилы Ковалевой.

Искреннюю благодарность за сохранение исторической памяти о своих предках выразили родственники ялтинских партизан — дочь командира 10-го Ялтинского партизанского отряда Ивана Васильевича Крапивного — Надежда Ивановна, которая рассказала о своем отце, о его жизни и работе после войны, а также племянница командира отряда разведчиков Степана Ипатьевича Становского — Татьяна Сергеевна Акопян.

В рамках проекта «Партизан немеркнущая слава» в социальных сетях была проведена викторина по тематике партизанского движения на ЮБК. В ней приняли участие свыше пятидесяти человек – историки, краеведы, студенты Херсонского государственного педагогического университета, школьники. Победителями викторины «Партизан немеркнущая Слава» стали младший научный сотрудник Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Ксения Галан, заместитель директора МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» Екатерина Дёмина, ученица 7-го класса ЯСШ №7 им. Нади Лисановой, волонтёр АНО «Переправа» Богдан Титов, а также студентки группы 13-22Кз Херсонского государственного института культуры и искусств — жительницы новых территорий Алла Григирчик и Екатерина Закревская.

Ещё одной составляющей проекта стал конкурс детских рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто», на который было представлено 83 работы учащихся Симферопольской и Ялтинской детских художественных школ и студий искусств. Гран-при в номинации «живопись» получили Яна Биленко (рисунок «Амет Хан Султан») и Мария Кириллова (рисунок «Дорога жизни»). Первые места в той же номинации присуждены Яне Шариной (рисунок «По вражескому транспортному кораблю открыть огонь!») и Мария Сулименко (рисунок «День Победы в Севастополе»). В номинации «Графика» лучшей признана работа Игоря Свирского («Парад Победы на Красной площади»).

Всем победителям викторины и конкурса были вручены Благодарственные письма главы администрации города Ялты Янины Павленко, дипломы и ценные подарки от музея.

Завершающим мероприятием стало торжественное открытие мемориальной доски командиру отряда разведчиков, дважды кавалеру ордена Красной Звезды Степану Ипатьевичу Становскому на фасаде здания, где он проживал в Ялте в послевоенные годы — на улице Свердлова,8. Открыли мемориальную доску директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Рудник и заместитель председателя Ялтинского городского совета Евгений Хрычев.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта