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День Победы — главный праздник для крымчан
фото: pxhere.com (автор фото: Monika Stawowy)

День Победы — главный праздник для крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 13:24 20.04.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

SuperJob выяснил, какие официальные праздники жители Крыма воспринимают как личные. 79% горожан главным для себя праздником считают 9 Мая (причем чаще об этом рассказывали опрошенные старше 45 лет). 73% — Новый год, по 47% — День защитника Отечества и Международный женский день, 39% — Рождество Христово, каждый третий — 1 Мая и День России, а 23% — День народного единства.

Сегодня, накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», по данным опроса, пользуются безоговорочной поддержкой жителей Крыма: 91% и 90% соответственно одобряют эти инициативы. Наибольший отклик они находят среди женщин и молодежи до 35 лет. Как отмечают респонденты: «Это наша память о страшной войне»; «Наш святой долг — хранить память о тех, кто отстоял мир». Комментируя отрицательные отзывы об акциях, респонденты в подавляющем большинстве случаев отмечали неподобающее отношение к символам Победы: «Георгиевская ленточка — это знак отличия и его надо заслужить, а не вешать на антенну автомобиля!»; «Георгиевская лента — это награда! Какое может быть украшение из неё?!»; «9 Мая — это день памяти о войне и победе, в которой воевало и победило не сегодняшнее поколение».

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Время проведения: 11—15 апреля 2025 года

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