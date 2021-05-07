День Победы в Крыму. Онлайн-гид по городам полуострова и наиболее ярким событиям 9 мая 2021 года

В этом году День Победы в Крыму отмечается ярко, с размахом, но все-таки с оглядкой на коронавирусные ограничения. Во многих городах отменены массовые мероприятия, шествие Бессмертного полка (как и по всей стране) пройдет 9 Мая в режиме онлайн. Основные праздничные события на полуострове пройдут в Севастополе и Симферополе. Сразу же уточним, в этих городах, а также в Керчи состоятся военные парады. Но обо всем по порядку.

Севастополь.

8:00 – праздничные мероприятия откроет церемония возложения цветов и венков к Вечному огню у Обелиска Славы на Сапун-горе.

9:00 — на Приморском бульваре состоятся акции «Красная гвоздика» и «Полевая Почта». Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, позволит передать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Жители и гости города смогут оставить свои пожелания на открытках, которые будут доставлены адресатам.

9:40 – у Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-42 гг состоится церемония возложения цветов и венков.

10:00 — начало военного парада войск Севастопольского гарнизона. В Севастополе анонсировано участие в Параде Победы двух тысяч человек. По информации заместителя командующего Черноморским флотом по военно-политической работе Андрея Палия, по главной улице города пройдут 19 парадных расчетов и сводный оркестр. Всего военнослужащих будет 875 человек. А колонна из представителей других ведомств и организаций, а также школьников — более тысячи человек. Участвовать будет и военная техника. Механизированную колонну возглавит легендарный танк Великой Отечественной — Т-34. Он не так давно был просто экспонатом Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, но возвращён к жизни специалистами ремонтно-восстановительного батальона ЧФ.

В 10:00 также будет дан «Гудок Победы» – два коротких и один длинный как дань памяти погибшим героям в Великой Отечественной войне.

После парада (ориентировочно, в 12:00) стартует акция «Эскадра памяти». Парусные судна во главе с фрегатом «Херсонес» совершат торжественный выход из Севастопольской бухты.

В 12:00 на Матросском бульваре и площади перед театром имени А.В. Луначарского пройдет арт-проект «Победный вальс», «Рио-Рита – радость Победы». Прекрасным дополнением к танцевальным композициям будут знакомые и любимые уже несколькими поколениями песни: «Тёмная ночь», «Вечер на рейде», «Как молоды мы были…», «Севастопольский вальс» и многие другие.

12:00 — у Центральной городской библиотеки имени Толстого пройдёт городской конкурс чтецов «Войны победная строка».

16:00 — на набережной Корнилова начинается танцевальная акции «За Победу танцуй до победного!».

17:00 -22:00 — праздничный концерт на площади Нахимова. Как рассказали в пресс-службе севастопольского правительства, жителей и гостей города-Героя с праздником поздравят народный артист России Илья Резник и детский музыкальный театр «Маленькая страна». Также в концерте примут участие заслуженные артистки РФ Ольга Панкратова и Анна Масорина, финалистка телепроекта «Голос дети» и «Во весь голос» Вероника Сыромля, заслуженная артистка Украины Татьяна Барткова, залуженная артистка Украины и Республики Крым Виктория Накорнеева. Также в праздничной программе заявлены Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, оркестр Севастопольского полка войск национальной гвардии РФ, Ансамбль песни и пляски им. В.С. Локтева, артисты севастопольских театров, Дворца культуры рыбаков, культурного комплекса «Корабел», Центра культуры и искусств, Балаклавского дворца культуры. Специальным гостем праздничного концерта станет Народный артист России Олег Газманов.

После концерта (примерно, в 22:00) — фейерверк.

В День Победы на площадях Нахимова и Ушакова будет работать полевая кухня.

Акция «Бессмертный полк онлайн» будет транслироваться онлайн с 15:00.

Симферополь.

В 8:00 симферопольцы смогут посетить выставку военной техники, вооружения и стрелкового оружия. Место – необычное, но вместительное – парк им. Гагарина (у скульптурной композиции «Три грации»). Там же будет организована прямая трансляция Парада Победы проходящего столице Крыма.

На 9:00 запланирована торжественная церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище (ул. Старозенитная);

Главным событием Дня Победы в столице Крыма станет военный парад. Начало – в 10:00. В Параде Победы примут участие более тысячи человек: военнослужащие соединений и частей Южного военного округа, подразделения МВД по РК и ГУ МЧС России по Республике Крым, сотрудники КФУ имени В. И. Вернадского, расчёты «Юнармии». В составе колонны военной техники были представлены более 70 образцов, в том числе бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», БТР-82А и БТР-80, ЗРПК «Панцирь-С», ракетные комплексы «Хризантема» и «Оса-АКМ». Колонна начнёт движение от площади Амет-Хан Султана и будет двигаться в сторону Куйбышевского рынка по проспекту Кирова. Отметим, что смотровую площадку для ветеранов организуют около Государственного академического театра Крыма.

В 22:00 небо над Симферополем раскрасит праздничный фейерверк, ему будет предшествовать концерт на площади Ленина.

Керчь.

Главное событие праздника – военный парад. Его начало – в 10:00. Колонны пройдут по ул. Кирова. В параде примут участие более 30 машин военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-400, миномёты, бронированные машины, другая техника. В парадном строю пройдет более 700 военных.

После парада можно перейти в район Морвокзала, где до 12:00 будет выставлена военная техника (начинает свою работу в 10:00).

На 22:00 запланирован грандиозный салют над акваторией бухты, он завершит этот праздничный день.

Ялта.

Программа празднования откроется митингом и концертом, которые состоятся в 10:00 на территории Мемориального комплекса на холме Дарсан. Здесь будет работать полевая кухня.

С 12:00 до 18:00 все желающие смогут посетить боевой корабль Черноморского флота«Вышний Волочек», пришвартованный на ялтинской набережной.

В 13:00 на набережной начнётся концерт духового оркестра Ялтинского театра духовой музыки «Ялта трубит о Победе».

С 14:00 пройдет музыкальный фестиваль «Песни Победы, песни весны».

В 21:00 — праздничный фейерверк по случаю 76-ой годовщины Великой Победы. Залпы прогремят запустят от причала на набережной, так что увидеть его смогут в разных районах города.

Евпатория.

9 мая, в 10:00 военнослужащие Евпаторийского гарнизона пройдут маршем по Театральной площади. В это же время на Фестивальной площади откроется выставка военной техники, а на улице Дувановской развернутся экспозиции местных мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Здесь же всех желающих обучат азам народного творчества на мастер-классах. Кроме этого, на Дувановской запланирован концерт хоровых коллективов «Ровесники Победы».

В 11:00 в сквере Маршала Соколова будет проходить Городской конкурс детского рисунка на асфальте «Салют Победы!».

Для всех желающих будут работать военно-полевые кухни: в сквере Театральный/сквер Ленина, а также еще в нескольких точках города: возле мемориального комплекса «Красная горка», в сквере Памяти героев Чернобыля, у памятника русским воинам (ул. 2-й Гвардейской армии).

В 18:00 на площади Театральной начнется вечерний концерт, который завершится в 21:00 праздничным салютом.

Саки.

В 10:30 в Сакском курортном парке начнётся музыкальная программа, которую подготовил местный хор ветеранов. Также здесь будет работать полевая кухня.

В 19:00 на площади Революции выступят творческие коллективы Сак и Евпатории «Это День Победы».

На 22:00 запланирован праздничный салют.

Судак.

Начиная с 9:00 возле мемориальных комплексов и памятных мест пройдет возложение цветов. Массового митинга и шествия «Бессмертного полка» не будет.

С 11:00 на центральной городской набережной будет работать полевая кухня, а для гостей и жителей организовано выступление духового оркестра.

В 18:00 на центральной набережной начнется праздничный концерт.

Финальным аккордом праздничных мероприятий станет салют (запланирован на 21:00).

Феодосия.

Из-за непростой эпидситуации в городе решили ограничиться протокольными мероприятиями с минимальным количеством участников по чествованию ветеранов и возложению цветов к мемориалу «Вечный огонь». Церемония возложения запланирована на 9:00.

В 10:00 у памятника Феодосийскому десанту пройдет акция «Выстрел Памяти». Будет дан залп, состоится церемония возложения цветов к мемориалу.

В 10:00 в феодосийском поселке Орджоникидзе, на Холме Славы состоится торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В самой Феодосии в 22:00 на набережной Десантников прогремят залпы праздничного салюта.

Джанкой.

С 9 часов утра здесь пройдут возложения цветов к памятникам Великой Отечественной.

В 12:00 у Памятника Авиаторам состоится закрытие Поста № 1.

Бахчисарай.

И снова большинство мероприятий переведено в режим онлайн. Исключение — праздничный концерт на площади Ленина (начало — в 21:30).

Использованы фото пресс-служб Главы РК, правительства Севастополя, администрации Симферополя, Ялты, Джанкоя, Сак, Феодосии, Керчи.