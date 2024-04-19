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День Победы в у: проведение военного парада не планируется. Как и шествия «Бессмертного полка»
фото: pikist.com

День Победы в Крыму: проведение военного парада не планируется. Как и шествия «Бессмертного полка»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:23 19.04.2024

Крымские власти приняли решение не проводить массовые мероприятия в честь Дня Победы. Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Пояснил, что речь идет в первую очередь о военном параде и шествии «Бессмертного полка».

Это связано с вопросами обеспечения безопасности, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

В то же время победители Великой Отечественной войны без внимания не останутся.

Мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших. Проведем праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно, – подчеркивает Глава республики.

В 2024 году Россия отмечает 79-ю годовщину Великой Победы.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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