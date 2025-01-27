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День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: комментарий Сергея Аксёнова
иллюстрация: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: комментарий Сергея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:53 27.01.2025

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от фашистской блокады во время Великой Отечественной войны.

«Блокады нет. Блокада снята. Немцы под Ленинградом разгромлены, уничтожены».

Это строки из фронтового дневника военного корреспондента Павла Лукницкого. 27 января 1944 года Ленинград был окончательно освобожден от блокады немецко-фашистскими войсками.

Нацисты планировали разрушить город артиллерией и авиацией. Сровнять с землей. В блокаде участвовали не только немцы, но и войска стран-союзников Германии из объединенной под нацистскими знаменами Европы. Они стали соучастниками геноцида.

Но ленинградцев не сломили ни непрерывные артобстрелы и бомбежки, ни голод и холод.

Как защитники и жители города смогли пережить этот ад на земле? Ответ – в тех же дневниковых записях Павла Лукницкого:

«Жесточайшие испытания выпали на долю каждого ленинградца, бывали моменты, когда любому празднующему ныне свое торжество человеку казалось: «Сил моих больше не хватит, я не выдержу до конца!..» Но он призывал на помощь волю, которую воспитывал в себе каждый день. Призывал на помощь веру в победу, никогда, ни на час за все эти два с половиной года не покидавшую его. И находил в себе силы переступить через очередное испытание. Голод, бомбежки, обстрелы, труднейший быт, крайнее перенапряжение физических и духовных сил – ничто не сломило его, и он дождался невыразимо полной радости».

Вечная память и Царствие Небесное всем погибшим!

Вечная слава нашим доблестным воинам!

Низкий поклон ветеранам и блокадникам! – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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