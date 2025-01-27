День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: комментарий Сергея Аксёнова

Это строки из фронтового дневника военного корреспондента Павла Лукницкого. 27 января 1944 года Ленинград был окончательно освобожден от блокады немецко-фашистскими войсками.

Нацисты планировали разрушить город артиллерией и авиацией. Сровнять с землей. В блокаде участвовали не только немцы, но и войска стран-союзников Германии из объединенной под нацистскими знаменами Европы. Они стали соучастниками геноцида.

Но ленинградцев не сломили ни непрерывные артобстрелы и бомбежки, ни голод и холод.

Как защитники и жители города смогли пережить этот ад на земле? Ответ – в тех же дневниковых записях Павла Лукницкого:

«Жесточайшие испытания выпали на долю каждого ленинградца, бывали моменты, когда любому празднующему ныне свое торжество человеку казалось: «Сил моих больше не хватит, я не выдержу до конца!..» Но он призывал на помощь волю, которую воспитывал в себе каждый день. Призывал на помощь веру в победу, никогда, ни на час за все эти два с половиной года не покидавшую его. И находил в себе силы переступить через очередное испытание. Голод, бомбежки, обстрелы, труднейший быт, крайнее перенапряжение физических и духовных сил – ничто не сломило его, и он дождался невыразимо полной радости».

Вечная память и Царствие Небесное всем погибшим!

Вечная слава нашим доблестным воинам!

Низкий поклон ветеранам и блокадникам! – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым