День семьи, любви и верности: Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович о правах, рисках и защите семей

Имущественные права супругов, защита старшего поколения, взаимодействие с участниками СВО и их семьями, новые цифровые возможности нотариата. Эти вопросы в преддверии Дня семьи, любви и верности корреспонденты Информационной платформы «КрымPRESS» обсудили с Президентом Нотариальной палаты города Севастополя Ольгой Каленкович.

Так почему же и в каких случаях визит к нотариусу во многих вопросах, связанных с семейными взаимоотношениями, — это не формальность «по желанию», а обязательное действие и гарантия безопасности?

Корреспондент (Корр.): Нотариат и взаимодействие с семьями, супружескими парами, родителями и детьми — какие направления работы?

Ольга Каленкович (О.К.): Нотариат регулирует имущественные отношения между супругами. Основной инструмент — это брачный договор либо соглашение о разделе общего имущества. Также мы работаем с вопросом раздела имущества супругов, если между супругами нет спора. Если есть спор — это уже суд, не наша компетенция.

Кроме того, нотариус удостоверяет соглашения об определении места жительства детей, если родители разошлись и не могут договориться мирно, соглашения об уплате алиментов — на детей, на родителей, на супруга, если это необходимо, соглашения об определении долей при приобретении имущества с использованием материнского (семейного) капитала. Удостоверение согласий на отчуждение имущества, на приобретение, на залог для получения кредитов. И, конечно, самый трагичный, но неизбежный вариант — оформление наследственных прав в случае смерти одного из членов семьи.

Корр.: То есть, получается, всё важное в семейной сфере с точки зрения юридической проходит через нотариуса?

О.К.: Да. Если взаимодействия с каким-то государственным органом можно и избежать в своей жизни, то вот нотариат — его избежать не получится. Ни при каких обстоятельствах. Это фундаментальная вещь. Потому как многие сделки без нотариальной формы просто ничтожны, а многие документы без нотариуса не имеют исполнительной силы.

Обязательная нотариальная форма дарения: как это спасает пенсионеров

Корр.: В прошлом году внесли изменения — была введена обязательная нотариальная форма для дарения. Что кардинально поменялось в отношениях дарителей и одариваемых?

О.К.: По статистике, эта мера изменила очень многое. Но для начала нужно понять, почему этот вопрос вообще поднялся. Дело в том, что в сфере недвижимости и конкретно в том, что касалось договоров дарения, фиксировалось огромное количество мошеннических действий, жертвами которых становились пожилые люди. При заключении договора в простой письменной форме никто не объяснял им последствий. Даже если пожилого человека приводили к юристу — и раньше такое бывало, — ему не всегда разъясняли суть, не было законодательной основы. Но сейчас обязательная форма гарантирует, что нотариус обязан объяснить все риски и последствия.

Когда пенсионер подписывал договор дарения в простой письменной форме, он часто думал, что это договор пожизненного содержания. Ему обещали, что он будет доживать в этой квартире, что его будут содержать, что внуки или племянники о нём позаботятся. А по факту это была безвозмездная сделка. Он терял собственность, и никто ему ничего не был должен. Старики оказывались на улице.

Всё происходило мимо их ожиданий. И никто за это не нёс ответственность. А теперь, когда человек приходит к нотариусу для заключения договора дарения, нотариус обязан рассказать, что это такое. И очень часто после этого разговора договор дарения перерастает в договор ренты, либо в пожизненное содержание с иждивением, либо в завещание. Потому что пожилой человек понимает: если я дарю — я теряю квартиру, и взамен мне никто ничего не должен. Все обещания могут остаться только обещаниями.

У нас же есть хорошая поговорка: «Обещать — не значит жениться». В большинстве случаев так и происходило. Поэтому законодатель и решил перевести эти договоры из простой письменной формы в обязательную нотариальную — чтобы уменьшить количество мошеннических махинаций. И получилось.

Корр.: Это же дополнительная нагрузка на кошелёк?

О.К.: Для таких сделок установлен льготный федеральный тариф. Если вы дарите имущество постороннему человеку, ставка составляет 0,5% от стоимости объекта, который вы определяете, но не ниже кадастровой. Если же сделка заключается между близкими родственниками, а законодательство в этой части к ним относит детей, родителей, супругов, бабушек и дедушек, внуков, братьев и сестёр — как полнородных, так и неполнородных, — то федеральный тариф составляет всего 0,25% от стоимости, но не более 10 000 рублей. Если там 0,5% — не более 20 тысяч, то здесь 0,25%, но не более десяти.

Кроме того, региональный тариф тоже уменьшен. Если по обычному договору, например, купли-продажи, это 8 000 рублей по городу Севастополю, то за договор дарения — 7 000 рублей. Поэтому, даже если объект очень дорогой, сама сделка больше 17 000 рублей стоить не будет. Плюс ещё 4 000 рублей — это госпошлина Росреестра за регистрацию перехода права собственности.

Корр.: Часто бывает так, что человек приходит дарить, а потом понимает все нюансы, и сделка перерастает в договор ренты или завещание?

О.К.: Бывает. Либо в ренту, либо в завещание. И это правильно, потому что в завещании вы остаётесь хозяином квартиры до самой смерти. Оно вступает в силу только после смерти, если оно не отменено и имущество сохранено. Дарение же — это двусторонняя сделка, которая влечёт переход права собственности сразу.

При ренте право собственности переходит в момент нотариального удостоверения и госрегистрации права собственности, но на квартиру накладывается запрещение на отчуждение. То есть плательщик ренты не может её продать до окончания исполнения обязательств или до наступления смерти получателя ренты.

Корр.: У тех, кто решает подарить недвижимость, необходимость в содержании — это всегда, наверное, главный вопрос. Основная масса здесь — это те, кто пытается обеспечить заботу о себе при жизни, грубо говоря. Что им нужно знать?

О.К.: Что это рента, а не дарение. И в этом путаются вообще все. Поэтому нужно приходить на консультацию к нотариусу. Это абсолютно бесплатно! Вы можете прийти к нотариусу без сопровождения тех внуков, племянников и других сочувствующих, которые вам что-то рассказывают и часто исключительно ориентируясь на свою выгоду. Вы послушали их, собрались и пришли к нотариусу. Сами, без давления приняли решения. Вам всё пояснили с точки зрения законодательства. Это очень хорошая мера, которая была введена.

Почему сделки у нотариуса надёжнее: проверки и доступ к базам

Корр.: Сейчас идёт дискуссия о введении обязательной нотариальной формы для договоров купли-продажи. Как Вы к этому относитесь?

О.К.: Проводилась аналогия и проверка количества признаний сделок недействительными. Те, что заключены в простой письменной форме, и те, что удостоверены нотариально. Так вот, почти 90% нотариальных сделок в судах остаются в силе. Тот процент недействительных, который есть, на общем фоне минимален. А количество мошеннических сделок по простой письменной форме огромно. Мы постоянно объясняем: юридическая грамотность населения невелика. Вы не можете сами составить договор. Кто бы вам ни помогал — риэлтор, работник банка, знакомый, работник МФЦ, юрист, — что бы он туда ни написал, все риски и последствия вы берёте на себя. Бесплатно он вам это составит или за деньги — неважно. Он никогда не будет нести ответственность за последствия в случае признания сделки недействительной. Все риски — только на вас.

Корр.: Ну и проверок «подноготной» недвижимости нет, опять-таки. Об этом редко задумываются.

О.К.: Да. Люди рассказывают: «Мы заплатили банку деньги за проведение правовой экспертизы. Юрист проверял, риэлтор проверял». Ни у кого нет полноценного доступа к базам и реестрам! Максимум, что они могут сделать, — попросить вас заказать выписку из ЕГРН. Полную информацию видите либо вы лично из своего кабинета на Госуслугах, либо нотариус. Нотариусы подключены практически ко всем реестрам. Такого доступа нет ни у одной другой структуры, кроме МВД, конечно.

Алиментные соглашения: сила, хитрости и важные нюансы

Корр.: Также идёт дискуссия, что неплохо было бы, чтобы алиментные соглашения приобрели более значительную весомость, нежели судебные решения. Как нотариусы считают?

О.К.: Нотариус удостоверяет бесспорные сделки и бесспорные факты. То есть, когда нет спора. Если спора нет — можно обратиться к нотариусу и удостоверить алиментное соглашение. Но все должны понимать: условия алиментного соглашения никоим образом не могут умалять права ребёнка. Нельзя в алиментном соглашении предусмотреть размер алиментов меньше, чем бы взыскал суд. Это чётко прописано в законодательстве.

Корр.: А многие пытаются найти лазейку?

О.К.: Да! Поэтому нотариусы требуют справку об уровне заработной платы и всех видов иных доходов. Потому что если бы вы взыскивали алименты через суд, суд взыскал бы со всех видов дохода, и не уступил бы, если это меньше одной четвёртой, одной третьей или одной второй, в зависимости от количества детей. Нотариус также указывает суммы к уплате не меньше. Больше — пожалуйста, меньше — нельзя.

Корр.: Чем ещё удобно нотариальное алиментное соглашение?

О.К.: Оно носит силу исполнительного документа. Если супруг (или бывший супруг) прекращает платить, вы просто несёте это соглашение непосредственно в ФССП. И ФССП сразу принимает его к исполнению. Не надо подавать в суд на взыскание задолженности. Это гораздо удобнее и быстрее.

Корр.: Алименты можно взыскать только с бывшего супруга?

О.К.: Это заблуждение. Расторжение брака и нахождение в браке никак не влияют на возможность заключения алиментного соглашения. Можно платить алименты, находясь в зарегистрированном браке. Можно взыскать алименты, не разводясь. И в судебном порядке, и у нотариуса.

Если вы по каким-то причинам не хотите обращаться в суд за разводом, это не проблема. Фактор стеснения, к слову, в решении таких вопросов, есть, как ни странно, в наших современных реалиях. Но закон позволяет решать такие проблемы. У нас же детей должны содержать оба родителя.

Корр.: Процентное соотношение всё то же? Сумма определяется по зарплатам и доходам?

О.К. Мы определяем по желанию сторон, но проверяем, чтобы не нарушало минимальный предел. В суде такие вещи решаются точно так же, но в браке — это не судебные «разборки», это просто взыскание.

Также важно знать: можно взыскать алименты на содержание родителей. Бабулечки и дедулечки стали более грамотными, и увеличилось количество обращений за удостоверением соглашений об уплате алиментов на их содержание детьми. Это логично, естественно. Но многие удивляются, что такое вообще существует.

Родители обязаны содержать вас до вашего совершеннолетия, а вы обязаны содержать своих родителей при их преклонном возрасте! Нет согласия в этом добровольного, вступает в силу закон. В этой ситуации исследуется размер пенсии родителя, размер вашего дохода. Если пенсия «по минималке», а у вас нормальный доход, вы будете платить алименты на родителей в виде твёрдой денежной суммы. То есть, не проценты от дохода.

Корр.: Если жена не работает, а муж не содержит, может ли она взыскать алименты на себя?

О.К.: Алименты на содержание жены можно взыскать только до определённого возраста ребёнка либо в связи с состоянием её здоровья. Если детки уже «подрощенные» — старше трёх лет, — алименты на жену взыскать нельзя. Не работаете сейчас — это не повод не пойти снова на работу в случае расторжения брака и отсутствия денежных средств. Если состояние здоровья не позволяет — тогда да. Но просто нежелание работать не даёт права на алименты.

Помощь участникам СВО и их семьям: льготы, проверки и важные детали

Корр.: Специальная военная операция. Нотариат оказывает масштабную помощь участникам и их семьям. Какие виды юридической помощи ориентированы на эту категорию?

О.К.: Да, мы взаимодействуем как с непосредственными участниками СВО, так и с членами их семей. У участников СВО есть льгота, установленная Государством: мы не взимаем региональный тариф при удостоверении доверенностей, согласий на сопровождение детей и завещаний. Взимается только федеральный тариф — так называемая государственная пошлина, которая составляет 100, 200 либо 500 рублей, в зависимости от вида документа, но и тут есть варианты освобождения.

Для применения этой льготы необходимо быть участником СВО. Раньше нотариусы требовали справку — полученную из Госуслуг или из МФЦ. Но в последнее время, к сожалению, неблагонадёжные товарищи стали подделывать и эти справки. Кому война, а кто-то на ней зарабатывает, как говорится.

На сегодняшний день нотариат подключён к Витрине Министерства обороны РФ. Мы теперь самостоятельно заказываем информацию: является ли лицо, обратившееся к нотариусу, участником СВО. Если по тем или иным причинам участник СВО не значится в этой Витрине — льгота предоставлена не будет. Справки, выданные командирами воинских частей, больше не являются подтверждением. Были случаи, когда человек показывает справку, говорит «Я — участник СВО». Мы заказываем проверку, и система говорит, что человека в ней нет. Поэтому всё теперь только через официальный канал.

Корр.: А для семей участников СВО есть какие-то льготы?

О.К.: Для семей участников СВО льготы есть. В основном это касается копий документов органов ЗАГС в одном экземпляре на ребёнка. Каждый нотариус имеет информацию, какой перечень нотариальных действий подпадает под льготу. И, естественно, оформление наследственных прав происходит на безвозмездной основе, независимо от количества наследников и объёма наследственной массы.

Также у нас хорошее взаимодействие с Военно-социальным центром. Нотариус может сделать через Минобороны запрос на недополученные выплаты. Это очень удобно. Иногда семьи узнают о наличии наград именно из ответов Военно-социального центра. Награды и причитающиеся к ним выплаты мы не выдаём, но мы хотя бы информируем о том, что они есть. Мы видим размер задолженности Минобороны РФ перед военнослужащим по выплатам — довольствие, помощь при ранении, если он не успел получить и выдаём свидетельство о праве на наследство на них.

Корр.: Много таких запросов от семей и самих военнослужащих проходит через нотариуса?

О.К.: Обращаются, мы помогаем. Сколько надо — столько помогаем.

Многодетные семьи: льготы, материнский капитал и проверки прокуратуры

Корр.: День семьи, любви и верности — это во многом праздник многодетных семей. Отличается ли общение нотариуса с точки зрения правовых норм с такими семьями от общей массы? Есть ли у них льготы?

О.К.: Мы видим, что семья многодетная, только если приобретается квартира с использованием сертификата, который выдаётся многодетной семье, либо если приобретается по материнскому капиталу, и потом удостоверяется соглашение о выделении долей. Специальных льгот для многодетных у нотариуса нет.

Корр.: Маткапитал — такая непростая история. Что важно знать?

О.К.: Внесены изменения: теперь не надо ждать окончания выплаты и погашения ипотеки для распределения средств. Наличие ипотеки не является препятствием для заключения соглашения. Наоборот, в соответствии с законом вы в течение шести месяцев должны наделить всех своих детей и супруга долями в праве собственности на тот объект, который был приобретён с использованием маткапитала. Все забывают про этот срок, а вспоминают, только когда прокуратура говорит: «Здравствуйте! Нарушаете?». Проверки от ведомства в этой сфере проводят в обязательном порядке! И к нам после них часто приходят с вопросами: «Что делать, сроки пропущены!» Сейчас, кстати, не сразу привлекают к уголовной ответственности. Дают время на оформление в собственность объекта. Поэтому мы видим эти проверки «волнами» — когда приходят уже в срочном порядке и оформляют имущество на детей массово.

Обращаю внимание: должны наделить долей детей/супруга именно в приобретённом объекте. Наделить в другом объекте — должно быть отдельное решение органа опеки, в том числе. Таких распоряжений я за всю жизнь видела одно, и то потом была дискуссия, можно ли было это делать. Ещё раз: чем быстрее вы наделите детей долями, тем быстрее у вас закончится трёхлетний (если вы севастополец) или пятилетний срок на льготное — без налогов — отчуждение этого объекта. И абсолютно все дети должны получить доли! И нет никаких льгот и приоритетов: грудной ребёнок, до четырнадцати лет, после четырнадцати либо после восемнадцати — это всё равно ребёнок, которого нужно наделить метрами.

И ещё важный момент: на приобретение недвижимости маткапитал можно потратить только если ребёнку, который дал право на получение маткапитала, уже исполнилось три года. До наступления этого срока средства маткапитала можно потратить только на проценты по ипотеке.

Корр.: «Отцовский» маткапитал. Бывают случаи?

О.К.: Да, у нас был папочка, которому выдали маткапитал, потому что мама ушла из жизни. Также если мама уходит из жизни, ещё не реализовав маткапитал, тогда свидетельства делятся и выдаются всем детям, уже персонифицированно — каждому ребёнку выдается сертификат на сумму, в зависимости от количества членов семьи.

Институт медиации — настоящее и будущее?

Корр.: Есть мнение, что институт медиации действует, но не совсем полноценно, а нотариусы часто выступают буквально в роли этих специалистов.

О.К.: Нет, я не соглашусь. Когда только ввели институт медиации, активизировались мошенники: использовали этот механизм для вывода деньг и отмывали их через медиативные соглашения. Сейчас эта ситуация разрешена. Так что — да, существует медиативное соглашение и всё чаще его используют в нужном русле, но нотариус — не медиатор. Если стороны уже пришли к соглашению, чтобы не идти в суд, потому что гос.пошлина сильно выросла, и чтобы минимизировать затраты и процесс, медиатор выполняет свою функцию — примиряет стороны, а нотариус удостоверяет медиативное соглашение, которое также носит силу исполнительного документа.

Корр.: В каких случаях эта практика используется?

О.К.: Когда у вас есть какой-то спор. Любой. И вас уговорили на примирение. Как правило, это споры о взыскании денег. Заключается медиативное соглашение, и если вы его не исполняете, оно подаётся как исполнительный документ в ФССП, и начинается взыскание.

По большому счёту, это аналог судебного спора, но когда спора уже нет. Нотариус удостоверяет бесспорные сделки. Медиатор выполнил свою работу, примирил стороны. Это снижает нагрузку на судей, потому что спора уже нет, и людям ускоряется получение результата. Судебные заседания сейчас назначаются с интервалом в несколько месяцев, нагрузка на судей колоссальная.

Корр:. В Севастополе это работает?

О.К.: Мы только-только перешли в Российскую Федерацию, когда был введён этот институт. Сейчас в Севастополе очень мало медиативных соглашений. К счастью, нас те мошеннические схемы не затронули — они фиксировались в больших городах. Но поскольку они уже известны, нотариусы сейчас отказывают в заключении таких соглашений, если видят признаки махинаций. Нотариусы первыми пошли по исполнительным надписям и по медиативным соглашениям. Поэтому о каждом медиативном соглашении нотариус будет сообщать в Росфинмониторинг, анализировать схемы отмывания денежных средств, полученных преступным путём.

Но медиаторы в Севастополе есть, с удостоверениями о прохождении обучения. Есть также лица, которые подпадают под категорию медиатора. Есть, к примеру, адвокат-медиатор.

В целом, я считаю, что институт медиации — хорошее решение. В первую очередь потому, что это снижение нагрузки на суд.

Брачный договор vs соглашение о разделе: цена ошибки

Корр.: Проблемный вопрос — личная совместная собственность супругов. С чем нотариусы сталкиваются чаще всего?

О.К.: Они сталкиваются с тем же, что и с наследством: все забывают про сроки, про то, как их считать. И с совместной собственностью та же история. Если вы в документе указаны как правообладатель, это не значит, что это ваше. Половина этого объекта принадлежит вашему супругу. И неважно, работал он или занимался воспитанием детей или содержанием дома. У него там одна вторая супружеская доля в праве собственности. Поэтому при отчуждении вы обязательно спрашиваете согласия у супруга.

Даже если вы расторгли брак, есть ошибочное мнение, что прошло три года — и это уже моё. Нет. Три года — это срок, в течение которого бывший супруг имеет право обратиться в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества. Но супружеская доля в этом объекте существует всегда. Поэтому если имущество было куплено в браке, вы расторгли брак, хоть вы его не любите всеми фибрами души, при отчуждении вы обязаны спросить согласия у этого человека.

Вы расторгаете брак, мирно решаете вопрос с имуществом. Не надо думать, что это мирное решение останется таковым на всю жизнь. Время течёт, всё меняется.

Если брак ещё не расторгнут — это брачный договор. Он дешевле. Федеральный тариф — 500 рублей, независимо от того, будет ли в договоре переход права собственности на титул, сколько там имущества, определено или не определено — всегда 500 рублей. А вот если брак уже расторгнут, заключить брачный договор нельзя. Только соглашение о разделе общего имущества супругов. И там федеральный тариф составляет 0,5% от стоимости имущества, которое подлежит разделу. Плюс региональный тариф — он примерно одинаков. Но разница в федеральном тарифе колоссальная. Поэтому лучше решить все вопросы сразу, не экономить, не откладывать на потом и облечь всё в нотариальную форму, так как потом будет еще дороже и сложнее.

Также с наследством. Думать, что квартира, дом с землёй (дача) — «и так моё». Ничего подобного. Когда вопрос коснётся отчуждения, то это брачное имущество, обязательно всплывёт. До сделки вас отправят к нотариусу оформлять наследственные права, регистрировать право, и только потом производить отчуждение. И не факт, что покупатель будет ждать все эти действия. Рынок продаж огромен, предложений много. Все спотыкаются на этом.

Количество брачных договоров увеличивается с каждым годом. Люди становятся юридически грамотнее, или им лучше подсказывают, что делать в том или ином случае.

Корр.: Мужья — инициаторы заключения брачных договоров или жёны?

О.К.: Я так понимаю, судьба-инициатор. Многие говорят: «Нет, брачный договор — это не наша форма взаимоотношений, мы женимся по любви». Но чтобы у вас не было повода для скандала, сразу свою любовь облеките в брачный договор имущественного плана. Любите — любите! Но это не имущественное право, это чувство. А имущественные вопросы решите сначала на юридическом уровне. Потом продолжайте любить.

Бизнес в семье: брачный договор, наследство и доверительное управление

Корр.: Семьи — владельцы семейного бизнеса. Брачный договор — это документ, который может корректировать эти отношения?

О.К.: В каждой уставном капитале компании есть супружеская доля. Даже если второго супруга нет в учредителях, супружеская доля всё равно есть. Поэтому при выходе из ООО мы берём согласие супруга.

Единственное, — как правило, это мужчина — так исторически сложилось, — если он уходит из жизни, нужно читать устав. По уставу второй учредитель может подать заявление, что он против включения вас в число учредителей, и вам тогда по результатам получения свидетельства о праве наследства выплатят действительную стоимость доли. Это не значит, что вас автоматически включат в бизнес. Если нет завещания, эту долю наследуют все наследники первой линии — дети, родители, пережившие супруги. Это не очень хороший вариант, потому что любое решение требует согласия органов опеки и попечительства, если есть дети.

Очень плохая история, если умерший владел бизнесом на 100% и при этом был директором, то есть — исполнительным органом. В этой ситуации обязательно должен быть заключён договор доверительного управления наследственным имуществом, чтобы предприятие работало. Он заключается нотариусом по заявлению наследников, которые приняли наследство на момент обращения. Например, два человека обратились сразу после смерти, а ещё двое думают полгода. Как только эти двое обратились — заключается договор доверительного управления, определяется доверительный управляющий, кандидатура которого согласовывается с первыми двумя наследниками, потому что предприятие должно работать. Более того, предприятие не должно нарушать права наёмных работников. Директор издаёт приказы, увольняет, выплачивает зарплаты. Чтобы работники не оказались в «подвешенном» положении, вводится доверительное управление.

Это лицо (управляющий) периодически, не реже чем раз в два месяца, предоставляет нотариусу отчёт о деятельности. Доверительным управляющим при согласии наследников может быть один из наследников, это не запрещено. Но нотариус следит, чтобы он своими действиями не ухудшал финансовую сторону наследственной массы.

Доступ к Единому федеральному регистру населения: что это даёт

Корр.: С февраля 2026 года нотариусы получили доступ к Единому федеральному регистру населения. Это новый уровень проверок. Что даёт?

О.К.: Это реестр МВД. Но у нотариусов есть к нему полный доступ. Из него мы получаем 43 вида информации. Главное, чтобы там эти сведения были. Мы видим не только паспортные данные и место регистрации по месту жительства и по месту пребывания. Видим свежую смену адресов, к примеру. Доступа к этому реестру нет ни у какого другого органа, кроме МВД и нотариусов. Ответ приходит молниеносно.

Корр.: Этот реестр общий по всем регионам?

О.К.: Если идет обращение в удалённой форме по совершению исполнительной надписи, а эти действия совершаются только по месту жительства должника – этот регистр очень важен.

Пример: часто люди берут кредиты в банке, не читая договор. А в нём прописана не только процентная ставка, но и условия, и порядок переуступки долга, и возможность взыскания по исполнительной надписи. И есть пункт: обо всех изменениях персональных данных вы обязаны уведомлять банк. У банков нет доступа к регистру населения. Так вот очень часто приходит к нам исполнительная надпись, и там указан адрес должника, который он указывал в анкете, оформляя кредит. Мы делаем запрос в регистр населения и видим, что адрес сменился. Мы отказываем, чётко пишем, что его адрес на сегодняшний день — город Москва, проспект Ленина…. И исполнительную надпись может совершить только нотариус города Москва. Регистр населения помогает определить место жительства человека.

Также место открытия наследства: нотариус может посмотреть в регистре населения последнее место жительства человека. Изменить место можно только судебным актом, если доказано, что человек был прописан в Магадане, а постоянно проживал в Севастополе.

Корр.: Внедрение регистра оправдало себя?

О.К.: Регистр населения наполняется с 2018 года, когда отменили административный регламент по прописке. И — да, его внедрение полностью себя оправдывает. Единственное, чем он нам неудобен: нет реальной информации о зарегистрированных лицах в объекте. Мы до сих пор отправляем запрос в письменном виде по объекту. Раньше МВД вело карточки по субъектам, а по объекту вёл ЖЭК. Сейчас информация пополняется, когда кто-то обращается.

Корр.: Нотариусы имеют доступ ко многим реестрам и базам данных?

О.К.: Кроме регистра населения, мы имеем доступ практически ко всем остальным реестрам и базам данных. Мы запрашиваем из ЕГРН сведения — десять видов выписок. Также имеем доступ к реестру ФССП, к Пенсионному социальному фонду (ранее ЕГИССО), к МВД. Электронные закладные, реестр углеродных единиц, проверка платёжных документов, осуществляем запросы в Витрину Минобороны РФ.

У нас, действительно, самый большой доступ. Такого нет ни у кого. Поэтому приходя к нотариусу, вы можете быть уверены, что любые нотариальные действия совершаются, исходя из всесторонне проверенной информации.

Корр.: Доступа к какому реестру не хватает нотариусам?

О.К.: Сейчас ждём возможности подключения к сведениям базы ГАИ. Теперь ведь информацию по машине можно получить только за деньги. И идут переговоры с ведомством, о том, что нам нужна нормативная база на вход в реестр, потом будет частичный доступ.

Доступ в Реестр маломерных судов не мешало бы иметь — при оформлении прав на них. База оружия — отдельная история. Когда наследодатель имел оружие, наследник обязан его сдать в разрешительную систему. Свидетельство о праве на наследство мы выдадим, но оружие выдадут только если у наследника есть разрешение на хранение. В противном случае производят отчуждение через разрешительную систему. Недавно внесены изменения: возможно оформление наследства на наградное оружие. Наследник берёт на себя обязательства его охолостить — обезвредить. Больше оно не должно стрелять. Делается это на специализированном предприятии.

Корр.: Кортики — тоже оружие? Для Севастополя они — норма.

О.К.: Да, кортик — холодное оружие, он отвечает соответствующим признакам. Клинок, ограничитель — есть требования, чтобы назвать оружием, а не сувениром.

Просвещение, грамотность и пожелания

Корр.: Насколько население грамотно в плане юридических вопросов?

О.К.: Грамотность растёт. Это очень приятно отмечать. Способствует и возвращение уроков права в школы, увеличение их числа. То, что заложено в детском мозге, остаётся навсегда.

Корр.: Есть мнение, что такие темы, возможно, для детей сложны.

О.К.: Нет, почему? Я помню уроки истории, где мы «делили имущество супругов», смеялись — мальчики-девочки делили семейный бюджет. Учитель истории учила распределять деньги. И всё, что она говорила, я помню. Это нехарактерный для ребёнка разговор, потому очень велики шансы на запоминание.

Корр.: Часто нотариусы проводят такие мероприятия?

О.К.: Да, по программе осуществления консультационных услуг по системе оказания бесплатной юридической помощи нотариусы ездят раз в два месяца в отдалённые населённые пункты. Тут стоит отметить, что мы обращаемся к главам муниципальных образований с просьбой информировать население. Бывает, нотариус проводит полдня в сельсовете, приходит мало людей, а потом из этого же села сидит пять человек у нотариуса в офисе, которые не знали, что нотариус приезжал буквально «по их месту жительства».

В рамках мероприятий ко Дню семьи, любви и верности в этом году представители Нотариальной палаты Севастополя также посещали детский дом. Нотариус говорила с детьми о семье, о праве, об истории. Работает консультационный пункт в Региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. Состоялся круглый стол на базе Фонда «Защитники Отечества» с координаторами, круглый стол на базе юридического института СевГУ по вопросам применения семейного законодательства в учебных программах.

В целом, радует, что у людей в голове уже есть мысль: «Я это услышал, но нужно сходить к юристу проконсультироваться». Иногда путают адвоката и нотариуса, так как это все юристы. Приходят, к примеру, к нам для составления искового заявления, а по вопросам наследования идут к адвокатам. Врачей много, но когда болит пятка — вы ж к ЛОРу не идёте! У каждого своя специализация. По нотариальным вопросам нужно консультироваться с нотариусами. Одна бесплатная консультация — и уже многое проясняется.

Корр.: Большинство начинают разбираться в каких-то вопросах, потому что «припёрло»?

О.К.: Начинают разбираться, когда либо сами обожглись, либо близкий друг обжёгся. К сожалению, пока так. Но хорошо, что хотя бы так! Либо страх мошенничества. Информация о схемах аферистов, которая громко озвучивается в СМИ, играет в том числе и свою положительную роль (как ни странно звучит). Люди стали задумываться. Хотя продолжают хватать трубки, рассказывать данные, «сливать» информацию, а потом бегут «с круглыми глазами», пытаясь найти защиту.

В День семьи, любви и верности хочется пожелать счастья в семейной жизни. Но при этом посоветовать — подстраховываться по имущественным вопросам. Лучше перебдеть, чем недобдеть — говорящая поговорка в нашем случае. Всё надо делать вовремя! Святое правило.

Ещё раз: предварительные консультации нотариусов бесплатные! Мы всегда в доступе. Даже в реалиях действующего в Севастополе режима чрезвычайной ситуации. В Великую Отечественную войну работали, сейчас нотариусы работают в военных условиях в зоне СВО, на приграничных территориях. Мы работаем всегда!

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