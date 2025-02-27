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День Сил специальных операций России. Сергей Аксёнов: "В 2014 году бойцы ССО обеспечили безопасность крымчан"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

День Сил специальных операций России. Сергей Аксёнов: «В 2014 году бойцы ССО обеспечили безопасность крымчан»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:55 27.02.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем Сил специальных операций Российской Федерации.

Мужество и доблесть, стойкость и высочайший профессионализм. А еще – вежливость, о которой в 2014-м узнал весь мир.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают личный состав и ветераны Сил специальных операций России.

В истории российского Крыма ССО сыграли особую роль. Наши бойцы обеспечили безопасность крымчан, предотвратили кровопролитие и войну на крымской земле, которую готовились развязать украинские нацисты и их крымские приспешники. Мы всегда будем помнить об этом.

О подвиге наших воинов напоминает памятник «вежливым людям» в центре Симферополя – там всегда есть цветы.

Сегодня Силы специальных операций выполняют свой долг в зоне СВО, успешно решают самые сложные и ответственные задачи, вносят большой вклад в разгром врага, в нашу Победу.

Поздравляю всех причастных с праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия, военной удачи и новых успехов в служении Отечеству! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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