День Сил специальных операций России. Сергей Аксёнов: «В 2014 году бойцы ССО обеспечили безопасность крымчан»

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают личный состав и ветераны Сил специальных операций России.

В истории российского Крыма ССО сыграли особую роль. Наши бойцы обеспечили безопасность крымчан, предотвратили кровопролитие и войну на крымской земле, которую готовились развязать украинские нацисты и их крымские приспешники. Мы всегда будем помнить об этом.

О подвиге наших воинов напоминает памятник «вежливым людям» в центре Симферополя – там всегда есть цветы.

Сегодня Силы специальных операций выполняют свой долг в зоне СВО, успешно решают самые сложные и ответственные задачи, вносят большой вклад в разгром врага, в нашу Победу.

Поздравляю всех причастных с праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия, военной удачи и новых успехов в служении Отечеству! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым