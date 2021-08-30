Денежный вопрос: налоговый вычет за аренду квартиры и нелегальный съем. Чего добиваются чиновники?

По данным некоторых агентств недвижимости, отмечает Сила права , столичный рынок съема жилья сейчас переживает бум. Повышенный спрос на аренду квартир объясняется возвращением россиян из отпусков, началом нового учебного года, а также рядом других факторов. Причем по статистике на рынке жилья по-прежнему лидирует так называемый рынок “серых” квартир.

Если говорить об отношении граждан к “серому” съему, то стоит отметить, что россияне достаточно лояльно относятся к нелегальной аренде жилья и не считают это нарушением закона. По статистике до 95% рынка арендного жилья находится в тени!

Многие граждане ошибочно полагают, что ФНС их “вычислить” не сможет. И в этом есть доля правды, поскольку выявлять неплательщиков технически довольно сложно.

Государство всячески стремится легализовать рынок аренды жилья и навести порядок в жилом секторе. При этом власти все же имеют в своем арсенале ряд различных, уже отработанных механизмов для отслеживания серых собственников. Например, для этого активно используются данные из МВД и Росреестра, где можно найти информацию о наличии собственности и проживающих в квартире гражданах. Впрочем, налоговая самостоятельно анализом этих сведений не занимается.

Однако и это далеко не все. Так, на днях стало известно, что Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья.

Чего на самом деле хотят добиться чиновники? И сколько можно будет получить от государства? Об этом поговорим далее.

“Обеление” рынка аренды

Государство явно активно работает в направлении “обеления” рынка аренды и продолжит искать людей, которые не хотят платить законно установленные налоги, получаемого от сдачи жилья. На этот раз для вывода рынка съемного жилья из тени Минстрой предложил уравнять в правах покупателей недвижимости и тех, кто снимает квартиру.

Идея заключается в предоставлении права россиянам на налоговый вычет за “белую” аренду жилья. О новом типе налогового вычета стало известно из проекта государственной программы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами до 2030 года. Разработчиком проекта является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В программе сказано, что новый налоговый вычет будет предоставляться на сумму в размере арендных платежей.

Помимо планов по введению в России нового налогового вычета, Минстрой предлагает также снизить размер государственной пошлины взимаемой за регистрацию долгосрочной аренды.

Удастся ли государству за счет новых инструментов легализовать рынок съема жилья?

Ответ на этот вопрос мы увидим, когда указанные механизмы станут рабочими. Госпрограмма должна вступить в силу уже в следующем году. Когда введут в действие новые меры по наведению порядка на рынке недвижимости — пока непонятно.

Источник: Сила права

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