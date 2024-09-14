Деньги взять, порчу снять, злых духов изгнать и пропасть — история о том, как гадалка «развела» жительницу Симферополя

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полиция Крыма напоминает: чтобы избежать подобных неприятностей, не вступайте в общение с незнакомыми людьми. Не откликайтесь на предложение погадать, исцелить, снять «порчу». Будьте бдительны!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым