Деньги взять, порчу снять, злых духов изгнать и пропасть — история о том, как гадалка «развела» жительницу Симферополя

С сообщением о мошенничестве в полицию г. Симферополя обратилась 21-летняя местная жительница.
Девушка сообщила, что работает в одном из пунктов выдачи товаров, куда зашла ранее незнакомая ей женщина, которая предложила погадать, а после сообщила, что на заявительницу наложена порча и для того, чтобы её снять необходимо положить 4 тысячи рублей и обручальное кольцо в бумагу с молитвой. Забрав сверток с содержимым гадалка пообещала все вернуть через некоторое время, сняв порчу и изгнав злых духов. После чего пропала. Ущерб причиненный потерпевшей составил 11 тысяч рублей. Сотрудникам полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась ранее неоднократно судимая за мошенничество, 53-летняя жительница Сакского района. Задержанная в содеянном созналась и рассказала, что кольцо продала в этот же день на рынке, а деньги потратила на собственные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователем ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Полиция Крыма напоминает: чтобы избежать подобных неприятностей, не вступайте в общение с незнакомыми людьми. Не откликайтесь на предложение погадать, исцелить, снять «порчу». Будьте бдительны!
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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