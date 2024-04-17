Департамент городского хозяйства Севастополя должен 70 тысяч рублей ребёнку, которого укусила собака

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по сведениям, предоставленным учреждениями здравоохранения о поступивших в приемное отделение лицах с укусами безнадзорных животных.

Установлено, что в марте 2023 года возле магазина продуктов питания на ул. Лиговской в г. Севастополе на 11-летнюю девочку напала бродячая собака и беспричинно укусила за руку. Вследствие полученной травмы девочке была оказана медицинская помощь. Для прохождения вакцинации после получения укушенной раны ребенок находился на стационарном лечении. Собака не отловлена и до настоящего времени появляется в этом же районе, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

По результатам проверки природоохранная прокуратура направила в Ленинский районный суд г. Севастополя иск о взыскании с Департамента городского хозяйства г. Севастополя компенсации морального вреда в размере 70 тыс. рублей в пользу несовершеннолетнего ребенка, получившего травму вследствие нападения собаки.

Иск прокурора удовлетворен.

***

Следует отметить, что в соответствии с требованиями федерального законодательства органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации предоставлены полномочия по организации проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев. В Севастополе эти обязанности возложены на Департамент городского хозяйства и подведомственное ему ГБУ «Парки и скверы». В настоящее время на исполнении в службе судебных приставов находится вступившее в законную силу решение суда по иску прокуратуры, согласно которому Департамент и указанное учреждение должны организовать отлов, лечение, вакцинацию и стерилизацию безнадзорных животных в Севастополе. Вместе с тем, приют до настоящего времени не создан.

***

Работа прокуратуры по защите прав несовершеннолетних, пострадавших от укусов бродячих животных, продолжается.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя