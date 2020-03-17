Департамент здравоохранения Севастополя принимает документы на обучение в медвузах

17 марта стартовал прием документов на целевое обучение в медицинских вузах России по программам специалитета, ординатуры и среднего профессионального образования. Продлится кампания до 11 июня.

Департамент здравоохранения приглашает будущих врачей к работе в севастопольских больницах и поликлиниках. Образование можно получить в лучших медицинских вузах страны: «Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова», «Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова», «Кубанском государственном медицинском университете», Крымской медицинской академии имени С.И. Георгиевского, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Документы для заключения договоров принимает отдел кадровой работы Департамента (Севастополь, ул. Карантинная, 45, 4 этаж, кабинет № 42). Приемные дни – вторник, среда и четверг. Часы приема: с 14.00 до 17.00.

При себе необходимо иметь:

копию паспорта;

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) претендента;

справку об успеваемости и характеристику с места учебы;

ходатайство от медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения города Севастополя.

Для несовершеннолетних дополнительно нужно предоставить:

копию свидетельства о рождении;

копию паспорта законного представителя – родителя, усыновителя и т.д.

Для поступления по программам ординатуры дополнительно нужны реквизиты банковской карты (оригинал с печатью) для перечисления мер социальной поддержки. Копии документов сверяются с оригиналами, затем их возвращают заявителям.

Справки по телефону:

(8692) 45-30-14, добавочный 62

Сегодня в государственных медицинских учреждениях Севастополя работают почти 8 тысяч человек, в том числе 1,5 тысячи врачей, более 3 тысяч сотрудников среднего звена и более 1,2 тысячи – младшего. В городских больницах сегодня ведутся капитальные ремонты, обновляется материально-техническая база, идет оснащение современным оборудованием, проходит масштабная организационная работа, информатизация. Более того, через несколько лет у медиков появится возможность работать в новых учреждениях: инфекционной больнице, онкологическом диспансере, больнице скорой медицинской помощи. Их, а также три поликлиники и три подстанции скорой медицинской помощи построят по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя, — подчёркивают в пресс-службе Правительства города.

В 2019 году на целевое обучение поступили 74 человека. За счет целевого обучения в медицинских вузах в 2019 году в медорганизации города Севастополя трудоустроены 11 человек. Также в 2019 году было повышено финансирование для увеличения набора студентов медицинского колледжа, выданы 132 договора на целевое обучение.