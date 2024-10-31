Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что украинцы сами должны защищаться от мобилизации
актуально в республике
Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что украинцы сами должны защищаться от мобилизации
иллюстрация: pikist.com

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что украинцы сами должны защищаться от мобилизации

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:45 31.10.2024

Обманутый украинский народ должен сам защитить себя от нелегитимного режима Зеленского, дав отпор насильственной мобилизации с оружием в руках. Об этом в беседе с ТАСС сообщил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

В Telegram-канале оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский написал, что насильственная мобилизация на Украине стремительно приближает страну к гражданской войне.

Повернув выданное им западное оружие против иностранных наемников и нацистов, силой заставляющих идти на бессмысленный убой, обманутый украинский народ должен сам защитить себя от насильственной мобилизации. Простым жителям Украины нужно вести диалог с нелегитимной украинской властью «дедовским методом», на единственно понятном им языке — с помощью огня и свинца, — подчеркнул Шеремет.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Однако последние месяцы темпы пополнения ВСУ вновь замедлились и встал вопрос критической нехватки людей. Сотрудники военкоматов активизировали рейды по общественным местам, во время которых задерживают мужчин, часто применяя при этом физическую силу. На этом фоне участились стихийные акции протеста жителей против действий военкомов, по стране прокатилась волна поджогов их автомобилей. Кроме того, начались поджоги почтовых отделений, через которые гражданам рассылаются мобилизационные повестки.

Узнайте больше:  В Евпатории прошел Всероссийский турнир "Сильнейший человек России 2024 года"

источник: ТАСС

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Украина

Крым и Украина

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.