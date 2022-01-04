Депутат Госдумы поведал (через СМИ) президенту Украины о последствиях агрессии в отношении Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет рассказал властям Украины о последствиях в случае агрессии в отношении Крыма. Поводом для такого напоминания через СМИ стало «новогоднее обещание» президента Зеленского, дескать, в 2022 году украинские военные смогут «сфотографироваться в Крыму и на Донбассе».

Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента – международный трибунал, — сказал РИА Новости Шеремет.

При этом, по его словам, киевским властям не стоит забывать события 2014 года, когда около 80% военнослужащих украинской армии, находящихся тогда в Крыму, перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России.

А многие из тех, кто уехал на Украину, потом пытались и просились назад вернуться, — отметил депутат.

Михаил Шеремет подчеркнул, что со временем на Украине придет новая власть, которая наконец прислушается к своему народу и возьмет курс на восстановление братских отношений с Россией и Белоруссией.

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