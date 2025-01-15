Депутаты Госсовета Крыма помогут в ликвидации разливов мазута — будут мониторить ситуацию

По поручению Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова в крымском парламенте создана координационная группа по содействию ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Чёрного моря. С целью мониторинга ситуации в прибрежной зоне Республики Крым за депутатами закреплены определённые прибрежные территории.

На совещании координационной группы первый заместитель Председателя ГС РК, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Козырев подчеркнул, что в республике активно осуществляются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Скопление нефтепродуктов было выявлено в многочисленных местах в радиусе около 55 км от места разлива. По информации МЧС России, зафиксированы факты загрязнения в 13 муниципалитетах, где развернуты оперативные штабы, а береговая зона разделена на сектора для постоянного мониторинга, в котором задействованы также маломерные суда и беспилотные летательные аппараты.

Мониторинг ситуации на сегодняшний день не выявляет наличия крупных пятен мазута в прибрежной зоне республики. Выбросы небольших фрагментов фиксируются практически вдоль всей береговой линии. Однако ситуация может изменяться ежедневно, – подчеркивает первый вице-спикер.

Депутаты, включенные в координационную группу, не реже двух раз в неделю будут работать на закрепленных территориях, осуществляя мониторинг водных поверхностей и прибрежных территорий с целью выявления нефтепродуктов, а также содействовать максимально быстрому устранению обнаруженных загрязнений. Узнайте больше: В Крыму намерены изучить влияние разлива мазута в Керченском проливе По данным ГУ МЧС России по Республике Крым, на 13 января протяжённость обследования межведомственной мониторинговой группы составляет 511,4 км. За последние сутки было обследовано 488,8 км береговой линии от городского округа Керчь до населенного пункта Портовое в Раздольненском районе. Проведена очистка (включая повторную) 169,91 км береговой линии, за сутки – 9,61 км. Всего собрано загрязненного песка и грунта – 422,45 т, за сутки – 36,18 т; вывезено – 318,48 т, за сутки – 3 т. Для выполнения работ было привлечено 976 человек и 216 единиц техники. источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

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