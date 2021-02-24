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Депутаты Заксобрания Севастополя намерены обсудить дальнейшую реконструкцию Матросского бульвара
фото: Ирина Клочкова ("Севастопольская газета")

Депутаты Заксобрания Севастополя намерены обсудить дальнейшую реконструкцию Матросского бульвара

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:43 24.02.2021

В пятницу, 26 февраля, пройдут депутатские слушания на тему «Реконструкция Матросского бульвара, вторая очередь». В соответствии с распоряжением председателя Законодательного собрания. На слушания приглашены депутаты, губернатор Севастополя, представители департаментов правительства города, представители благотворительного фонда 35-я береговая батарея и общественности. Слушания, отмечает «Севастопольская газета», проводятся по просьбе губернатора Севастополя, которую он изложил в письме в Законодательное собрание города.

Напомню, в адрес заксобрания и губернатора поступали многочисленные обращения от общественных организаций и жителей города дать оценку качеству завершенного этапа реконструкции Матросского бульвара и с просьбой поддержать второй этап реконструкции, — цитирует «СГ» председатель Законодательного Собрания Владимира Немцева.

Фондом 35-я береговая батарея была разработана концепция реконструкции второго этапа бульвара: планируется благоустроить территорию вдоль штаба флота до Синопской лестницы. В результате благоустройства появится пешеходное кольцо: Приморский бульвар – Матросский бульвар, Синопская лестница – пр.Нахимова – Приморский бульвар.

На слушаниях будет сформировано консолидированное мнение депутатского корпуса относительно первого и второго этапов реконструкции. По итогам будет принята резолюция и постановление. Сам проект пока не обнародован, его обещают продемонстрировать в ходе депутатских слушаний. На вопрос журналистов, будут ли организованы общественные слушания, В.Немцев ответить не смог, — отмечает «Севастопольская газета».

Депутаты Заксобрания Севастополя намерены обсудить дальнейшую реконструкцию Матросского бульвара

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