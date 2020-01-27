Деревья смягчили падение и спасли от смерти… «Перевёртыш» на дороге Алушта-Судак-Феодосия

ДТП на дороге Алушта-Судак-Феодосия произошло в районе с. Весёлое.

Водитель автомобиля «Renault Clio», двигаясь со стороны с.Веселое в сторону г.Судак, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, чему также способствовало скользкое дорожное покрытие, и выехала за пределы проезжей части, где допустила опрокидывание автомобиля, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Падение автомобиля смягчили и остановили деревья, растущие в кювете, — сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов. — Благодаря этому женщина, водитель автомобиля, 1983 года рождения, несмотря на то, что авто опрокинулось на бок, серьезно не пострадала. Ей была оказана первая помощь. Пассажиров в авто не было.

МЧС Республики Крым вновь напоминает автомобилистам о том, что во избежание дорожно-транспортных происшествий и травматизма необходимо строго соблюдать правила дорожного движения на автодорогах. Следует быть предельно осторожными, читать предупреждающие и информационные знаки.

В случае чрезвычайной ситуации звоните «101», в городском округе Симферополь — «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму