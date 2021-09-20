Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | Десять авиабомб весом от 32 до 250 килограммов уничтожили пиротехники МЧС России в Севастополе

crimeapress_news

Десять авиабомб весом от 32 до 250 килограммов уничтожили пиротехники МЧС России в Севастополе

Десять авиабомб весом от 32 до 250 килограммов уничтожили пиротехники МЧС России в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 20:13 20.09.2021

Севастопольские пиротехники МЧС России продолжают активную работу по обнаружению и ликвидации взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны на территории региона.

Очередные масштабные мероприятия развернулись сразу в двух точках города. Так, был произведён подъём 402-х взрывоопасных предметов из акватории бухты Гильзовая. Напомним, разминированием данного потенциально опасного объекта севастопольские пиротехники МЧС занимаются с конца мая. На сегодняшний день специалистам удалось обезвредить 1 762 найденных здесь боеприпаса, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Ещё одна крупная операция прошла на полигоне чрезвычайного ведомства. Сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю при участии группы разминирования Черноморского флота уничтожили десять авиационных бомб времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы как немецкого, так и советского производства относились к различным типам. Все они были найдены на территории севастопольского региона. Ход работ лично контролировал исполняющий обязанности начальника Главного управления Алексей Большов. Для обеспечения безопасности вблизи места подрыва было организовано дежурство пожарно-спасательного подразделения. Мониторинг обстановки с воздуха производился с применением беспилотной авиации МЧС.

Вес уничтоженных боеприпасов – от 32-х до 250-ти килограммов. От Главного управления МЧС России по городу Севастополю привлекалось 9 человек личного состава и 4 единицы техники. Операция прошла успешно, с соблюдением всех мер безопасности. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, – говорит заместитель начальника отряда, начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю майор внутренней службы Анатолий Власов.

Десять авиабомб весом от 32 до 250 килограммов уничтожили пиротехники МЧС России в Севастополе Десять авиабомб весом от 32 до 250 килограммов уничтожили пиротехники МЧС России в Севастополе Десять авиабомб весом от 32 до 250 килограммов уничтожили пиротехники МЧС России в Севастополе

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Десять авиабомб весом от 32 до 250 килограммов уничтожили пиротехники МЧС России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.