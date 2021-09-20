Десять авиабомб весом от 32 до 250 килограммов уничтожили пиротехники МЧС России в Севастополе

Севастопольские пиротехники МЧС России продолжают активную работу по обнаружению и ликвидации взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны на территории региона.

Очередные масштабные мероприятия развернулись сразу в двух точках города. Так, был произведён подъём 402-х взрывоопасных предметов из акватории бухты Гильзовая. Напомним, разминированием данного потенциально опасного объекта севастопольские пиротехники МЧС занимаются с конца мая. На сегодняшний день специалистам удалось обезвредить 1 762 найденных здесь боеприпаса, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Ещё одна крупная операция прошла на полигоне чрезвычайного ведомства. Сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю при участии группы разминирования Черноморского флота уничтожили десять авиационных бомб времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы как немецкого, так и советского производства относились к различным типам. Все они были найдены на территории севастопольского региона. Ход работ лично контролировал исполняющий обязанности начальника Главного управления Алексей Большов. Для обеспечения безопасности вблизи места подрыва было организовано дежурство пожарно-спасательного подразделения. Мониторинг обстановки с воздуха производился с применением беспилотной авиации МЧС.

Вес уничтоженных боеприпасов – от 32-х до 250-ти килограммов. От Главного управления МЧС России по городу Севастополю привлекалось 9 человек личного состава и 4 единицы техники. Операция прошла успешно, с соблюдением всех мер безопасности. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, – говорит заместитель начальника отряда, начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю майор внутренней службы Анатолий Власов.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе