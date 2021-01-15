Десятка страхов туристов при бронировании объектов размещения на лето 2021 года

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru изучил запросы туристов по бронированию на лето 2021 года. И выявил, что больше всего опасаются туристы, бронируя объекты размещения. Топ-10 страхов туристов при бронировании объектов размещения на лето 2021:

Боятся, что работодатель может поменять дату отпуска в любой момент;

Опасаются, что будут перебои с водой на отдыхе, особенно в Крыму. Постоянно уточняют о графике подачи воды и наличию горячей;

Переживают, что не разрешат размещение с питомцем из-за ограничений по КОВИД;

Испытывают тревогу, что при очередном локдауне потеряют деньги за бронь или не смогут выехать на отдых;

Постоянно уточняют о необходимости везти с собой постельные принадлежности, ссылаясь на личную гигиену;

Переживают, что не будут изолированы от других постояльцев, запрашивая менее проходные места и более изолированные. Вырос запрос на тихие номера;

При переписке с владельцем уточняют о необходимости наличия справки об отсутствии КОВИД;

Бронируют отдых ранней весной на море, во избежании толп туристов;

Боятся, что в номерах будет грязно. Вот пример одного из страхов самостоятельного путешественника: «Добрый вечер, Галина! Только что забронировала номер в корпусе Ассоль-море на период с 18 по 24 апреля. У меня к Вам две просьбы, на которые прошу обратить внимание, так как это основные условия нормального отдыха. Первая: в номере не должно быть следов грибка и паласов. Вторая: необходим открытый удобный балкон с видом на море, лучше на третьем этаже. Очень надеюсь, что найду в Вашем отеле нормальные условия для отдыха. Спасибо. Валентина»

Но все-таки бронируют и надеются, что все в этом году пойдет по плану! — отмечают в пресс-службе сервиса.

