Десятка страхов туристов при бронировании объектов размещения на лето 2021 года

Сервис бронирования жилья для отдыха
- Боятся, что работодатель может поменять дату отпуска в любой момент;
- Опасаются, что будут перебои с водой на отдыхе, особенно в Крыму. Постоянно уточняют о графике подачи воды и наличию горячей;
- Переживают, что не разрешат размещение с питомцем из-за ограничений по КОВИД;
- Испытывают тревогу, что при очередном локдауне потеряют деньги за бронь или не смогут выехать на отдых;
- Постоянно уточняют о необходимости везти с собой постельные принадлежности, ссылаясь на личную гигиену;
- Переживают, что не будут изолированы от других постояльцев, запрашивая менее проходные места и более изолированные. Вырос запрос на тихие номера;
- При переписке с владельцем уточняют о необходимости наличия справки об отсутствии КОВИД;
- Бронируют отдых ранней весной на море, во избежании толп туристов;
- Боятся, что в номерах будет грязно. Вот пример одного из страхов самостоятельного путешественника: «Добрый вечер, Галина! Только что забронировала номер в корпусе Ассоль-море на период с 18 по 24 апреля. У меня к Вам две просьбы, на которые прошу обратить внимание, так как это основные условия нормального отдыха. Первая: в номере не должно быть следов грибка и паласов. Вторая: необходим открытый удобный балкон с видом на море, лучше на третьем этаже. Очень надеюсь, что найду в Вашем отеле нормальные условия для отдыха. Спасибо. Валентина»
Но все-таки бронируют и надеются, что все в этом году пойдет по плану! — отмечают в пресс-службе сервиса.
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