Десять с половиной лет колонии назначил суд в Крыму разбойнику из Ростовской области

В Крыму Сакский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Ростовской области. На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы).

Судом установлено, что в мае прошлого года подсудимый совместно с еще одним лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решили совершить разбойное нападение. С этой целью они прибыли к гаражу, в котором находился потерпевший. Там злоумышленники избили мужчину, нанеся не менее 10 ударов лопатой по голове и различным частям тела. Подсудимый потребовал передать ему золотые украшения, когда получил отказ, забрал у потерпевшего ювелирные украшения и мобильный телефон. С похищенным злоумышленники скрылись, а пострадавшего заперли в гараже, — рассказали подробности в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.