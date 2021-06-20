Детей из севастопольского лагеря «Горный» вывезут завтра. Дорога к лагерю размыта

Севастопольские власти проинспектировали ситуацию на автодороге, ведущей к детскому оздоровительному лагерю «Горный». Напомним, движение к лагерю было ограничено накануне из-за подтопления дороги дождевыми потоками. На пути к оздоровительному учреждению был выставлен дежурный пост и пожарно-спасательная техника МЧС.

Мы видим, что вода уходит. Завтра будет организован безопасный вывоз детей, как мы и планировали, из лагеря «Горный». Согласно предварительному плану, завтра выезд будет организован с 13 до 14 часов, и к 16:00 все дети будут доставлены ко Дворцу культуры рыбаков, — рассказал вице-губернатор Игорь Михеев.

Движение по дороге пока возобновлять не будут. Объект остается под особым контролем. Дежурный пост продолжит работу.

Временно здесь будет приостановлено движение, пока специалисты не сделают ремонт. Заезд в лагерь «Горный» на вторую смену запланирован на четверг 24 июня. Мы рассчитываем, что к этому моменту все недостатки будут устранены и будет обеспечен беспрепятственный и самое главное безопасный заезд детей на следующую смену, и работа начнется в бесперебойном режиме, — подчеркнул Михеев.

Напомним, до завтра в «Горном» остаются дети, отдыхающие на первой смене. Сам лагерь затоплен не был, угрозы жизни и здоровью детей нет.