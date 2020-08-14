Дети из малоимущих и многодетных севастопольских семей будут получать бесплатное молочное питание

Напомним, в марте этого года тему молочной кухни подняли общественники на встрече с Президентом России, которая проходила в Севастополе, и президент поручил проработать этот вопрос. Тогда врио Губернатора Михаил Развожаев пояснил, что такая работа в Севастополе уже ведется.

В Севастополе мы это реализуем, я прямо сейчас этим занимаюсь. Сейчас вместо молочной кухни у нас делается выплата, но это незначительные деньги, которые растворяются. Помощь в виде молочных продуктов будет существенно лучше для мамочек. Сделаем обязательно, — заявил чиновник.

И вот сегодня стало известно — дети из малоимущих и многодетных семей будут получать бесплатное молочное питание. Соответствующее постановление уже принято. Оно дополняет категории граждан, обеспечиваемых полноценным питанием в городе Севастополе. В настоящее время сбалансированными питательными смесями, сухими молочными смесями, сухими молочными кашами обеспечиваются, беременные, кормящие женщины, дети в возрасте до трех лет по заключению врачей. В результате принятия постановления кефиром, молоком, творогом будут обеспечиваться дети из малоимущих, многодетных семей, дети-инвалиды в возрасте до трех лет, все дети в возрасте до одного года. По состоянию на 1 августа таких детей в городе Севастополе – 4 тысячи 445.

Таким образом все дети до одного года у нас по показаниям педиатра будут иметь возможность получать бесплатно молочное питание, плюс дополнительно до трех лет — это категории – многодетные семьи, малоимущие семьи и дети инвалиды. Соответственно, подтверждение статуса необходимо сделать максимально удобным, чтобы сынтегрировать медицинские системы с системами учета социальных категорий. Чтобы лишний раз люди не ходили в Департамент социальной защиты за дополнительными справками перед походом к врачу. Эту задачу предстоит решить в ближайшее время, – поручил Михаил Развожаев.

Выдача питания будет организована на базе Городской больницы № 5. Раздаточные пункты планируется открыть по ул. Ленина, 34, по ул. Юмашева,19 (здание детской поликлиники №2), по пр-ту Генерала Острякова, 211-А (здание консультативной поликлиники Городской больницы № 5»).

Для получения питания указанным категориям граждан необходимо будет иметь подтверждение статуса (дети из многодетных, малоимущих детей, дети-инвалиды) и заключение врача о нуждаемости в сбалансированном полноценном питании.