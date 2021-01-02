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Дети на каникулах! Полиция Севастополя напоминает родителям о мерах безопасности
фото: Antranias (pixabay.com)

Дети на каникулах! Полиция Севастополя напоминает родителям о мерах безопасности

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:39 02.01.2021

В период новогодних каникул, подчёркивают в полиции Севастополя, родители обязаны контролировать несовершеннолетних и обеспечить им полезный и безопасный досуг.

В целях предотвращения противоправных действий в отношении несовершеннолетних и профилактики детской преступности в новогодние праздники полиция рекомендует родителям, отпуская ребенка на прогулку, обязательно напомнить о необходимости соблюдения личной безопасности, — отмечают правоохранители.

Родители, говорят в полиции, обязаны помнить, что:

  • в соответствии с ч. 3 ст. 3 Закона г. Севастополя от 25.07.2014 N 51-ЗС «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Севастополе» они должны принимать меры по недопущению нахождения в общественных местах несовершеннолетних без сопровождения взрослых родственников.
  • для подростков в возрасте от 14 лет до 18 лет ограничения действуют с 22.00 до 06.00, для малолетних в возрасте от 8 до 14 лет – с 21.00 до 06.00, а дети до 8 лет должны находится под постоянным контролем, в случае нарушения данных требований, сотрудниками полиции рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.
  • родителям следует контролировать круг общения ребенка, особенно в социальных сетях, в связи с чем полиция просит придерживаться соответствующих мер предосторожности.

Приучите ребенка избегать переписки с незнакомцами и объясните, что это необходимо в целях его безопасности. Задача родителей знать, где и с кем находится ребенок, и правильно организовать его досуг. Не допускайте дружбы с неблагополучными подростками и взрослыми, которые употребляют алкогольные напитки. Повышайте правовую культуру ребенка, разъясните подростку о недопустимости оскорблений сверстников, распространении материалов экстремистского характера. Своевременная профилактика правонарушений поможет сократить число несчастных случаев. Расскажите ребенку о правовых последствиях его поступков: о возможности постановки на учет в полиции за совершенный проступок и привлечения его или родителей к ответственности. Если ребенку угрожает опасность, не оставайтесь безучастными. Родители обязаны немедленно сообщить в полицию по телефону 102 и помнить, что в таких ситуациях дорога каждая минута, — подчёркивают в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

Дети на каникулах! Полиция Севастополя напоминает родителям о мерах безопасности

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