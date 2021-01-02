Дети на каникулах! Полиция Севастополя напоминает родителям о мерах безопасности

В период новогодних каникул, подчёркивают в полиции Севастополя, родители обязаны контролировать несовершеннолетних и обеспечить им полезный и безопасный досуг.

Родители, говорят в полиции, обязаны помнить, что:

Приучите ребенка избегать переписки с незнакомцами и объясните, что это необходимо в целях его безопасности. Задача родителей знать, где и с кем находится ребенок, и правильно организовать его досуг. Не допускайте дружбы с неблагополучными подростками и взрослыми, которые употребляют алкогольные напитки. Повышайте правовую культуру ребенка, разъясните подростку о недопустимости оскорблений сверстников, распространении материалов экстремистского характера. Своевременная профилактика правонарушений поможет сократить число несчастных случаев. Расскажите ребенку о правовых последствиях его поступков: о возможности постановки на учет в полиции за совершенный проступок и привлечения его или родителей к ответственности. Если ребенку угрожает опасность, не оставайтесь безучастными. Родители обязаны немедленно сообщить в полицию по телефону 102 и помнить, что в таких ситуациях дорога каждая минута, — подчёркивают в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

