Дети, пострадавшие в Крыму при пожаре, находятся в среднетяжелом состоянии

Пострадавших в результате пожара в селе Вольное Джанкойского района Республики Крым четверо детей находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что бабушка детей и несовершеннолетние 2020, 2021, 2024 и 2025 г. р. были доставлены в больницы после пожара.

В результате пожара четверо детей были госпитализированы в медицинские организации — двое детей в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6 и двое в Джанкойскую центральную районную больницу. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении минздрава.

По данным ГУ МЧС России по региону, спасти семью удалось благодаря установленным ранее пожарным извещателям, которые сработали и разбудили людей. Первыми отреагировали соседи. Благодаря их бдительности и оперативности удалось спасти всю семью — младенца вынес из огня один из жильцов. Бабушка и четверо несовершеннолетних получили отравление угарным газом.

Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело. Также установлено, что семья ранее попадала в поле зрения органов профилактики. Дано поручение дать тщательную оценку действиям сотрудников уполномоченных служб и обстановке в семье.

источник: ТАСС

