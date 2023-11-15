Дети со всей страны высадили в Крыму оливковую аллею в знак поддержки бойцов на передовой

В международном детском центра «Артек» дети со всей страны вместе с гостями высадили аллею оливковых деревьев, плоды которых будут передаваться нашим бойцам на фронт вместе с детскими письмами.

В международном детском центре «Артек» расположена одна из самых старинных оливковых рощ Крыма и с каждым годом она становится все больше, впитывая в себе огоньки детских сердец со всех 89 регионов России и нескольких десятков стран мира. С началом СВО появилась традиция — собранные оливки консервировать и отдавать вместе с детскими письмами на фронт бойцам. Чтобы частичка детской поддержки согрела их в самые сложные минуты.

В этом году в роще появилась еще одна аллея, плоды которой порадуют наших ребят. Её Артек и Народный фронт высадили вместе с детьми со всей страны и федеральными гостями.

Олива — это символ мира, победы, радости, а детская вера в Россию и её героев — самая чистая и самая честная. В этом году во время поездок ребята на позициях просто улыбались, когда мы отдавали вместе с письмами эти оливки и рассказывали, кто их помогал сажать и собирать, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму