Дети тоже будут отдыхать. У школьников (как и у взрослых) – внеплановые каникулы с 1 по 10 мая

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая, передает
Никак это не скажется на качестве образовательного процесса, потому что май — это в основном повторение пройденного материала, — уточнил Кравцов.
Министр также отметил, что в детских садах при необходимости будут работать дежурные группы. Эти группы будут открыты для детей тех родителей, кто обязан продолжать работать 4-7 мая.
Также дополнительные каникулы с 1 по 10 мая организуют студентам вузов.
Напомним, 23 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.
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