Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Дети тоже будут отдыхать. У школьников (как и у взрослых) – внеплановые каникулы с 1 по 10 мая

crimeapress_news

реклама в крыму
Дети тоже будут отдыхать. У школьников (как и у взрослых) – внеплановые каникулы с 1 по 10 мая
Фото: tlum.ru

Дети тоже будут отдыхать. У школьников (как и у взрослых) – внеплановые каникулы с 1 по 10 мая

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:44 27.04.2021

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая, передает РИА Новости. По его словам, Министерство рекомендовало школам и учреждениям дополнительного образования не работать в выходные дни между майскими праздниками — с 4 по 7 мая.

Никак это не скажется на качестве образовательного процесса, потому что май — это в основном повторение пройденного материала, — уточнил Кравцов.

Министр также отметил, что в детских садах при необходимости будут работать дежурные группы. Эти группы будут открыты для детей тех родителей, кто обязан продолжать работать 4-7 мая.

Также дополнительные каникулы с 1 по 10 мая организуют студентам вузов.

Напомним, 23 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

Дети тоже будут отдыхать. У школьников (как и у взрослых) – внеплановые каникулы с 1 по 10 мая

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.