Дети тоже будут отдыхать. У школьников (как и у взрослых) – внеплановые каникулы с 1 по 10 мая

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая, передает РИА Новости . По его словам, Министерство рекомендовало школам и учреждениям дополнительного образования не работать в выходные дни между майскими праздниками — с 4 по 7 мая.

Никак это не скажется на качестве образовательного процесса, потому что май — это в основном повторение пройденного материала, — уточнил Кравцов.

Министр также отметил, что в детских садах при необходимости будут работать дежурные группы. Эти группы будут открыты для детей тех родителей, кто обязан продолжать работать 4-7 мая.

Также дополнительные каникулы с 1 по 10 мая организуют студентам вузов.

Напомним, 23 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.