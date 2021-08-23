Детская комната Аджимушкайских каменоломен — в топ-10 самых адреналиновых мест в России для путешествий

Человеку свойственно проявлять интерес ко всему загадочному и неизведанному. Именно поэтому мы смотрим фильмы ужасов и рассказываем друг другу байки о странных происшествиях. Можно пойти ещё дальше — и отправиться в одно из самых адреналиновых мест России, дабы испытать себя на смелость.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей соцсетей и определил, куда бы они поехали, чтобы испытать свою смелость. Самые адреналиновые места в России, по мнению туристов, — перевал Дятлова, или Гора мертвецов в Свердловской области и Танцующий лес в Калининградской области. Уральский и калининградский «ужастики» набрали по 18 процентов голосов, — отмечают аналитики сервиса.

На втором месте — Саамские лабиринты в Карелии – 15 процентов. «Бронзу» в рейтинге самых адреналиновых мест в России получила Долина смерти в Камчатском крае – 12 процентов.

Девять самых адреналиновых мест в России для путешествий:

Перевал Дятлова, или Гора мертвецов (Свердловская область), 18% Танцующий лес (Калининградская область), 18% Саамские лабиринты (Карелия), 15% Долина смерти (Камчатский край), 12% Мыс Рытый (Байкал), 10% Skypark AJ Hackett (Сочи), 9% Патриаршие пруды (Москва), 9% Детская комната Аджимушкайских каменоломен (Керчь), 7% Мясной бор (Новгородская область), 1.5% Медведицкая гряда (Волгоградская область), 1.5%

*По результатам опроса в соцсетях TVIL.RU