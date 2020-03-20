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Детские сады в Крыму не закроются, но родителей просят приводить туда детей «только по необходимости»
Фото: rk.gov.ru

Детские сады в Крыму не закроются, но родителей просят приводить туда детей «только по необходимости»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:44 20.03.2020

В отличие от школ, которые с понедельника будут на каникулах (предварительно – аж до 12 апреля) , детские сады в Крыму не закроются. Однако есть рекомендации специалистов по «оптимальному количеству детей в группах» — не более 12 человек.

Рекомендации будут для дошкольных учреждений: группы не более 12 человек там, где просто некому дома присматривать за детьми, — рассказала вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

Она пояснила: если у родителей есть возможность присматривать за детьми в течение дня, то лучше всего оставить их дома, а приводить в детский сад лишь в случае крайней необходимости.

Детские сады в Крыму не закроются, но родителей просят приводить туда детей «только по необходимости»

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