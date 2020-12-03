Детский омбудсмен Анна Кузнецова: изъятие детей из многодетной семьи в Крыму было необоснованным

Изъятие органами опеки детей из многодетной семьи в Крыму было необоснованным. Как сообщает в четверг пресс-служба уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, к такому выводу пришли специалисты аппарата детского омбудсмена после изучения ситуации.

В ситуации с приемной семьей из Республики Крым органы опеки с детьми поступают как с мебелью! То отдали в приемную семью, сгрузили, то снова забрали — перевезли! Мы звоним специалистам, спрашиваем: на каких основаниях забрали? Ничего вразумительного не ответили. Нет оснований, — цитирует пресс-служба Кузнецову.

Специалисты федерального аппарата уполномоченного по правам ребенка совместно с региональным детским омбудсменом по итогам изучения ситуации установили, что разлучение детей с семьей было необоснованным.

Факты наличия угрозы жизни и здоровью детей не подтвердились. Теперь мы готовим обращение в Генеральную прокуратуру РФ с целью восстановления прав детей, разлученных с семьей, — сообщила Анна Кузнецова.

О проверке по факту изъятия органами опеки детей из многодетной семьи в Симферопольском районе — ЗДЕСЬ.

Отметим, что сегодня состоялось заседание рабочей группы при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Крым по проведению всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточного применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью Тоцких.

Интересно, что один из выводов:

Обратиться к Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой с инициативой о внесении изменений в действующее законодательство в части ограничения количества детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, до 5-ти человек.

Отметим, что в приемной семье Тоцких 15 детей.

В вопросе не поставлена точка. В ситуации разбираются педагоги и психологи, юристы и чиновники. Последним, кстати рекомендовано:

Отменить постановление администрации Симферопольского района об отстранении Тоцкой О.Л. и Тоцкого Ю.В. от обязанностей опекуна, вернуть детей в приемную семью до окончания проверки следственных органов и работы психологов.

Фото: пресс-служба детского омбудсмена.