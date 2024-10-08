Детский фестиваль танца «МедиаКрым» расширяет географию и становится по-настоящему массовым

Впервые велась прямая трансляция из Крыма на аудиторию 5 миллионов человек.

В мае евпаторийский поселок Заозерное принял первый детский фестиваль танца «МедиаКрым». Тогда в известном центре спорта «Эволюция» собрались более шестисот участников – юных хореографических талантов со всего полуострова. «Первый блин» комом не был. Напротив, зрителей, гостей, участников, болельщиков ожидало яркое запоминающееся действо. Было шумно, весело, ярко. Фестиваль подарил атмосферу искреннего творчества, молодежного шоу и позитивной энергии. «Будет ли продолжение?», – переживали дети и взрослые.

И оно последовало! Причем в этом же, 2024-м. Настолько востребованной оказалась жанровая специфика фестиваля.

Итак, конец сентября (а по факту – все еще жаркое крымское лето), Заозерное, «Эволюция», фестиваль танца «МедиаКрым». И… вдвое больше участников – свыше 1200 человек. Причем не только из Крыма. Фестиваль расширил свою географию.

Мало того, в Заозерное приехали не только уже известные художественные, танцевальные коллективы, солисты, но и начинающие артисты, ребята, еще познающие азы искусства хореографии. Среди юных дарований были и ребята с ограниченными возможностями, приехавшие на праздник танца с одной целью: дарить свое творчество, делиться хорошим настроением, перенимать все лучшее из тщательно подготовленных номеров.

Как рассказала организатор фестиваля «МедиаКрым», блогер-миллионник и руководитель медиашколы Александра Молдавчук, финал танцевального батла объединила уже традиционная тема любви к родному Крыму.

И, хотя выступление всех финалистов, как и в прошлый раз, объединяет одна общая тема «Я люблю Крым», это совершенно иной, более широкий формат. Мы не просто проводим мастер классы, учим как вести социальные сети, но поддерживаем тех, кто талантлив, готов продвигать отечественные бренды и новые смыслы. Именно об этом говорил, заявляя о новом национальном проекте «Молодежь и дети», наш президент Владимир Путин, заявляя о новом национальном проекте «Молодежь и дети» и указывая, что одной из основных национальных целей является реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, – отметила Александра Молдавчук.

Проигравших на этом празднике творчества, активности, грации не было точно. Победителей же определяло компетентное жюри. Еще одна «изюминка» фестиваля в Заозерном – прямые видеопоказы в Сети. Специальными гостями «МедиКрым» стали 10 тревел-блогеров, транслировавших финал на пятимиллионную аудиторию.

Красота, движение, искусство, музыка, танец, эмоции, призы, подарки, незабываемые моменты… Эти слова лишь частично передают атмосферу фестиваля «МедиаКрым». Его участники надеются на новые встречи в Заозерном и выражают искреннюю благодарность автору идеи, организатору фестиваля Александре Молдавчук и поддержавшему мероприятие благотворительному фонду «Поделись и улыбнись» Игоря Молдавчука.

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