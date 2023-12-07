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Детский парк Симферополя украшают к Новому году

Детский парк Симферополя украшают к Новому году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 21:34 07.12.2023

В Детском парке Симферополя стартовали работы по новогоднему украшению территории. На центральной аллее работники учреждения «Парки столицы» приступили к установке новогодней ели. Сейчас идёт монтаж каркаса, после чего к нему будут крепиться ветви.

В этом году по доброй традиции новогоднюю ель среди прочего украсят игрушки, которые своими руками сделают юные симферопольцы. Конкурс на самую лучшую новогоднюю игрушку был объявлен учреждением в конце ноября и ребята уже активно несут свои работы, — рассказали в МБУК «Парки столицы».

Детский парк Симферополя украшают к Новому году

Также в Детском парке будут установлены новогодние фотозоны. Не обойдётся в этом году и без почты Деда Мороза. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик сможет каждый маленький посетитель Детского парка.

Детский парк Симферополя украшают к Новому году

В преддверии Нового года парк украсят световые инсталляции, также будет организовано новогоднее музыкальное сопровождение. Работы по монтажу праздничных украшений традиционно планируется завершить до Дня Святого Николая.

Детский парк Симферополя украшают к Новому году

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