Динамика наполнения водохранилищ Крыма «сбавила обороты», но на курортный сезон воды хватит

Министерство ЖКХ РК обнародовало графики наполнения основных водохранилищ Крыма по состоянию на 16 апреля. Почти все водозаборы, благодаря талым водам и дождям «оторвались от мертвой точки». Однако динамика пополнения снизилась. По-прежнему тревогу вызывают Тайганское, Балановское, Старокрымское и Симферопольское водохранилища. Лучше всего обстоят дела с наполнением Белогорского (по факту почти 17 млн. кубометров при «проектных» 23-х) и Аянского (по факту 3,5 млн. кубов при «проектных» 3,9) водохранилищ.

При этом коммунальщики продолжают строить новые водоводы, не надеясь на главные водозаборы. Так, с начала лета Симферополь будет дополнительно получать более 30 тысяч кубометров воды в сутки. Причем снова – из подземных источников. В июне завершится строительство нового водовода. По нему вода из скважин в Сакском и Бахчисарайском районах будет доставляться в крымскую столицу.

По словам директора по производству ГУП РК «Вода Крыма» Игоря Даниловича, в Крыму есть нужное количество воды, чтобы обеспечить ею жителей и гостей полуострова в летний период.

Деньги на улучшение ситуации с водоснабжением Крыма уже получены из Резервного фонда.

Благодаря Правительству Российской Федерации, которое изыскало возможность выделить денежные средства из резервного фонда, в размере более 2 млрд. рублей на реализацию Комплексного плана по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым, на сегодняшний день продолжаются работы по выполнению мероприятий Комплексного плана, — сообщил министр ЖКХ К Сергей Донец.

На что потратят 2 миллиарда?

1 млрд. 482 млн. рублей направлены на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 14 участков сетей водоснабжения в Симферополе.

666,1 млн. рублей выделены на геологические изучения недр в целях выявления новых месторождений питьевых подземных вод в Республике Крым.

Эти мероприятия позволят достигнуть следующих показателей — эффект по снижению потерь от указанных мероприятий по итогам года составит 16,58 тыс. кубометров в сутки, эффект от реализации мероприятий по геологическому изучению недр в целях выявления новых месторождений питьевых подземных вод на территории Республики Крым составит 57,5 тыс. кубометров в сутки — планируется прирост запасов подземных вод, — отметили в министерстве ЖКХ Крыма.

Распорядителем средств по ремонту сетей водоснабжения выступает министерство ЖКХ, по геологоразведке – министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым.