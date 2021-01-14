Дипломат указал ОБСЕ, что Крым стал частью России в соответствии с международным правом

Полуостров Крым стал частью России в результате демократического выбора народа в соответствии с международным правом. На это указал в четверг участникам Постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель России при этой международной организации Александр Лукашевич.

Отвергаем ваше, уважаемая госпожа действующий председатель, высказывание по Крыму. Полуостров стал неотъемлемой частью Российской Федерации в результате демократического выбора народа в полном соответствии с международным правом, — заявил Лукашевич на специальном онлайн-заседании совета.

Постпред РФ добавил, что Швеция в качестве председателя ОБСЕ всегда может рассчитывать на российскую поддержку инициатив, которые будут способствовать устойчивому миру и единству, а также пожелал шведскому председательству эффективной работы как подлинно «честного брокера».

В четверг действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что устойчивое политическое решение конфликта на Украине должно быть достигнуто «в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ, с полным уважением суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в рамках ее международно признанных границ, включая АР Крым и город Севастополь«.