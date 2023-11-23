Дискредитация использования Вооруженных Сил Российской Федерации — и снова в Крыму. Постановление суда

Ленинский районный суд Республики Крым вынес постановление по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ 22 –летней крымчанину, проживающему в с. Бондаренково Ленинского района, за совершение им публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что 31 августа 2023 г. правонарушитель, находясь у себя дома, используя сеть «Интернет», в видеохостинге «YouTube» в ходе прямой трансляции (эфира) выражался нецензурной бранью в адрес Вооруженных Сил Российской Федерации, чем осуществил публичное действие, направленное на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности. В судебном заседании правонарушитель свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, — сообщили в пресс-службе суда.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения правонарушения, сведения о личности гражданина, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило