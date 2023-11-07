Дискредитация использования Вооруженных Сил Российской Федерации — очередное постановление суда в Крыму

Ленинский районный суд Республики Крым вынес постановление по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ 70 –летнему крымчанину, проживающего в пгт. Ленино, за совершение им публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что 4 ноября 2023 г. правонарушитель, находясь в общественном месте возле магазина «Нефтянник», публично высказывал фразы в адрес Президент РФ, что он дал указания об обстрелах жилых домов ночью, когда люди спят и торговых центрах днем, когда там много народу, в связи с чем считает эти действия терроризмом, прилюдно высказывал мнение против проведения СВО, осуществлённой на территории Украины В судебном заседании правонарушитель свою вину не признал. Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения правонарушения, сведения о личности гражданина, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе суда.