Дискредитация использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Постановление суда в Крыму

Ленинский районный суд Республики Крым вынес постановление по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ 27 –летнему уроженца пгт. Ленино, проживающему в п. Ленино Ленинского района, за совершение им публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что 12 октября 2023 г. правонарушитель, администрируя персональную страницу социальной сети «Телеграм» с сетевым псевдонимом «Евгений 1кпп» оставил комментарий к фотографии, размещенной от имени канала, который дискредитирует использования Вооруженных Сил Российской Федерации. В судебном заседании правонарушитель свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, — отмечают в пресс-службе суда. — Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения правонарушения, сведения о личности гражданина, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.