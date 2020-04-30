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Дистанционное обучение в Крыму продлено до 22 мая, но в школах с 1 по 11 мая – «каникулы»
Фото: РГ

Дистанционное обучение в Крыму продлено до 22 мая, но в школах с 1 по 11 мая – «каникулы»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:32 30.04.2020

В Крыму продлили дистанционное обучение. Судя по всему, в классах и вузовских аудиториях в этом учебном году школьники и студенты уже не встретятся. Пока же в Указе Главы РК значится 22 мая – до этого дня официально продлен такой формат.

При этом для школьников – с 1 по 11 мая – «каникулы». Об этом корреспонденту «Вести-Крым» сообщила пресс-секретарь министерства образования, науки и молодёжи республики Александра Шелухина.

С 1 по 5 мая у нас праздничные-выходные дни. 6-8 объявлены Президентом нерабочими днями, глава республики поддержал Президента в этом вопросе. 9-11 мая — выходные. Из этого следует, что школы Крыма возобновят дистанционное обучение с 12 мая, — сообщила Шелухина.

Такой «подарок» не коснулся вузов – там с 6 по 8 мая студенты и преподаватели продолжат осваивать методики дистанционного обучения и возможности онлайн-площадок.

Дистанционное обучение в Крыму продлено до 22 мая, но в школах с 1 по 11 мая – «каникулы»

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