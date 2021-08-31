Для фестиваля «Таврида. Арт» в «коронавирусном» указе сделано исключение

Глава РК Сергей Аксёнов разрешил провести фестиваль «Таврида. Арт» в бухте Капсель, под Судаком с числом участников до 6 тысяч человек. Соответствующие изменения внесены в Указ о режиме «повышенной готовности», действующем в регионе из-за коронавируса. Также в «исключения» попал Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым».

Указ

Действие абзаца первого настоящего подпункта (запрещает проведение массовых мероприятий) не распространяется на проведение в период с 6 по 13 сентября 2021 года VII Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ» на базе Центра спорта «Эволюция» (г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы, 1), на проведение в период с 8 сентября по 12 сентября 2021 года фестиваля «Таврида. АРТ» (городской округ Судак, бухта Капсель) с общим количеством участников не более 6 000 человек, – говорится в Указе.

Напомним, запланированное число участников фестиваля «Таврида. Арт» — немногим более 5 тысяч человек. Это молодые люди от 18 до 35 лет: творческие личности, сотрудники некоммерческих организаций, специалисты медиа-индустрии, молодые деятели культуры и искусства, студенты профильных вузов. Их ждет совместное творчество, участие в концертной программе, арт-шествиях, fashion-показах, арт-ярмарках, создании арт-объектов.

В числе хедлайнеров фестиваля — Manizha, Клава Кока, Диана Арбенина, Дима Билан, Валерия, «Моральный кодекс», Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова и Варвара Визбор. Молодые исполнители, участники фестиваля, выступят вместе со звездами.

Участников ждет ряд масштабных событий: фестиваль авторской песни, фестиваль моды, фестиваль реконструкции, фестиваль воздушных змеев, шоу аэростатов и дронов, гастрономический фестиваль, театрально-цирковое шоу, ярмарка молодых авторов, показ-презентация молодых fashion-дизайнеров и многое другое.