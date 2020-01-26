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Для функционирования приюта для животных в Симферополе необходим ветеринарный пункт
Фото: ФБ

Для функционирования приюта для животных в Симферополе необходим ветеринарный пункт

Опубликовал: CrimeaPRESS в Животные Крыма 14:52 26.01.2020

Председатель Правительства РК Юрий Гоцанюк провел рабочее совещание по работе приюта для животных в Симферополе. По его мнению, для полноценного функционирования приюта необходимо строительство на его территории ветеринарного пункта. Проектная мощность приюта рассчитана на содержание в помещении ветклиники более 220 особей.

Глава Республики Крым поддержал инициативу по функционированию в столице на улице Крымской Правды, 6 приюта для животных. Средства для его работы будут выделены из республиканского бюджета. На сегодняшний день завершён первый этап строительства объекта. Построены более 100 крытых, теплых вольеров, способных принять 148 особей, пищеблок, площадки для выгула животных. Основную работу проводит благотворительная организация «Верный друг», — сказал Юрий Гоцанюк.

Также Председатель Правительства дал поручение разобраться с вопросом подключения приюта к сетям электроснабжения.

После завершения строительства необходимо изучить вопросы содержания животных. Кроме того, следует учесть лучшие практики субъектов Российской Федерации и опыт общественных организаций. Например, приюта в Ростове-на-Дону, который существует около 20 лет. Уверен, что наработки коллег из регионов пригодятся нам для дальнейшего функционирования этого важного объекта, — добавил Юрий Гоцанюк.

Для функционирования приюта для животных в Симферополе необходим ветеринарный пункт

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