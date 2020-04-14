Для оперативной поддержки и работы бизнеса в Крыму стартовала работа нового сайта

На новом ресурсе постоянно обновляется информация, даны ответы на все актуальные вопросы бизнеса.

Для оперативной поддержки и работы бизнеса в Крыму стартовала работа нового сайта . О новом информационном ресурсе сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Министерство экономического развития Республики Крым совместно с Фондом поддержки предпринимательства Крыма разработали и запустили в работу сайт по поддержке и организации работы бизнеса в период борьбы с распространением коронавируса. На сайте собрана актуальная информация, касающаяся поддержки МСП: телефоны «горячих линий», порядок работы органов, предоставляющих госуслуги, меры поддержки бизнеса, условия работы с 30 марта по 30 апреля, ответы на часто задаваемые вопросы, — рассказала вице-премьер.

Контент сайта был разработан на основе анализа ежедневных вопросов, поступающих на «горячую линию» Дома предпринимателя, а также включает все актуальные меры поддержки бизнеса.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым.