Для отзыва заявления о несогласии на выезд ребенка за границу могут предусмотреть внесудебный порядок

МВД России разработало законопроект, который направлен на упрощение порядка рассмотрения вопроса о возможности выезда из РФ несовершеннолетнего гражданина. В частности, предлагается предусмотреть внесудебный порядок, по которому законный представитель (родитель, усыновитель, опекун или попечитель) может отозвать свое заявление о несогласии на выезд ребенка за границу.

Для этого законный представитель должен приложить к соответствующему заявлению письменное заявление от второго законного представителя об отсутствии возражений относительно выезда ребенка за рубеж или копию определения суда об утверждении мирового соглашения между ними. Порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений об отзыве законным представителем поданного им заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего из РФ предстоит разработать МВД России.

Обратиться в суд законный представитель вправе, заявив требование о полной или частичной отмене ограничения права несовершеннолетнего на выезд из РФ, в случае, когда между родителями имеется спор по данному вопросу, который не может быть урегулирован во внесудебном порядке. Соответствующие дополнения планируется внести в ст. 21 Федерального закона от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию » (далее – Закон №114-ФЗ).

Данное изменение обусловлено необходимостью исполнения Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня 2020 г. №29-П , в котором КС РФ отметил избыточность ограничительных норм ч. 1 ст. 21 Закона №114-ФЗ , не предусматривающей внесудебного порядка решения вопроса о возможности выезда несовершеннолетнего за пределы РФ в случае отсутствия спора об этом между его родителями, один из которых ранее в установленном порядке заявил о своем несогласии на такой выезд. КС РФ предписал законодателю внести в действующее правовое регулирование соответствующие изменения.

Кроме того, предусматривается внесение изменения в ст. 20 Закона №114-ФЗ , исключающего обязательность указания в нотариально оформленном согласии родителей наименование государства, которое намерен посетить несовершеннолетний гражданин, если он выезжает из РФ без сопровождения. Наименование страны в этом случае может быть указано по желанию законного представителя. Внесение данной поправки мотивировано тем, что много отказов в выезде несовершеннолетних детей из РФ связано с указанием в нотариально оформленных согласиях родителей в качестве государств, которые несовершеннолетний намеревается посетить, названий стран, не соответствующих общепринятым классификатором стран мира (страны Шенгенского соглашения, страны Евросоюза, СНГ), что приводит к затруднениям при пропуске через государственную границу РФ.

Источник: Гарант.ру