Для получения субсидии заявления направили более 4 тысяч севастопольских бизнесменов

В налоговые органы Севастополя поступило более 4,7 тысяч заявлений на получение субсидий.

Это более 60% от общего количества потенциальных получателей субсидии, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Напомним, что с начала мая 2020 года организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление на получение государственной поддержки. На субсидию могут претендовать юридические лица и ИП, соответствующие критериям, определенным постановлениями Правительства РФ :

Компания или индивидуальный предприниматель, включены в реестр малого и среднего предпринимательства . Уточним, что в настоящее время Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства обновлен – в него включены субъекты, которые ранее не вошли в этот реестр по причине несвоевременной сдачи отчетности, но предоставили отчетность до 1 апреля 2020 года;

. Уточним, что в настоящее время Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства обновлен – в него включены субъекты, которые ранее не вошли в этот реестр по причине несвоевременной сдачи отчетности, но предоставили отчетность до 1 апреля 2020 года; Указанный по состоянию на 01.03.2020 в ЕГРЮЛ или ЕГРИП основной вид экономической деятельности должен быть включен в определенный правительством перечень наиболее пострадавших отраслей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (с дополнениями) ;

; Не находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;

Не имеет недоимки по налогам и страховым взносам более 3 000 рублей по состоянию на 01.03.2020 (без учета пени и штрафа);

Количество работников компании (индивидуального предпринимателя) в апреле и в мае, составляет не менее 90% по отношению к марту 2020 года;

Постановлением № 658 от 12.05.2020 уточнено условие определения количества работников заявителя. В месяце, за который выплачивается субсидия, оно должно составлять не менее 90% их количества в марте 2020 года. Оно также может быть снижено, но не более чем на одного человека по отношению к числу работников в марте 2020 года.

Постановлением Правительства РФ от 12.05.2020 № 657 перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, дополнен позициями:

«Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8»; «Деятельность по осуществлению торговли через автоматы «47.99.2». В Перечне позиции «Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 47.19.1», «Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента 47.19.2» заменены позицией «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах «47.19». Уточним, что каждая отрасль (сфера деятельности) в Перечне определяется соответствующими кодами ОКВЭД 2, структура которых отражает отдельные классы (ХХ), подклассы (ХХ.Х), группы (ХХ.ХХ), подгруппы (ХХ.ХХ.Х) и виды (ХХ.ХХ.ХХ). В случае, если в перечне приведен целиком класс или подкласс, это означает, что все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в Перечень.

Проверить возможность получения субсидии можно на главной странице сайта ФНС России – для этого разработана промостраница « Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства ». Для проверки достаточно ввести свой ИНН в специальное поле и сервис автоматически проверит соответствие всем необходимым условиям получения господержки. Если по результатам проверки налогоплательщик соответствует критериям — ему предоставляется возможность заполнить форму заявления . В подразделе « Как получить субсидию » для дальнейшего направления по почте или представления в налоговую инспекцию по месту учета.

Направить заявление можно по телекоммуникационным каналам связи, через Личный кабинет налогоплательщика юридического лица (Личный кабинет индивидуального предпринимателя), в виде почтового отправления или предоставить через специальный бокс в налоговых инспекциях.