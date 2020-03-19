Для солдат-срочников российские законодатели хотят ввести ипотечные каникулы

Государственная дума РФ уже в апреле может принять законопроект, дающий право на предоставление каникул по ипотечным кредитам для солдат-срочников.

Некоторые молодые люди взяли кредит на квартиру и были призваны в армию. Во время службы они не могут выплачивать ипотеку, поэтому для них могут быть предусмотрены каникулы, — цитирует «Российская газета» главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.