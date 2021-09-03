Для спасения застрявшего на горе Сокол туриста «КРЫМ-СПАС» проложил специальную веревочную «трассу»

Спасатели Судакского отряда«КРЫМ-СПАС» эвакуировали туриста с горы Сокол. Спасательная операция оказалась не самой простой. Информация о том, что на горе застрял турист поступила в чрезвычайное ведомство накануне вечером (в 18:25). К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».
По прибытии спасатели опередили, что мужчина, поднявшись на гору Сокол сбился с пути, ушел на ложную тропу и оказался на сложном участке с сыпучим грунтом в районе ущелья Шайтан Дере.
Для эвакуации пострадавшего туриста из труднодоступного места, сотрудники МЧС Крыма, проложили специальную веревочную «трассу» (страховочные перила) и успешно подняли его с опасного участка горы, — рассказали в МЧС РК.
В медицинской помощи он не нуждался. Со «скалолазом» провели профилактическую беседу.
Фото: КРЫМ-СПАС.
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