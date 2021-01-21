Для тех, кто не верит в то, что социальные выплаты в Крыму выросли. Официальные данные

По итогам 2020 года в Крыму существенно выросли социальные выплаты отдельным категориям граждан. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико.

Кроме 12,3 млрд. рублей, направленных на социальную поддержку семей в связи с рождением и воспитанием детей, более 3,3 млрд. рублей (15,7% общих расходов Республики на социальную поддержку крымчан) выделено на социальные выплаты отдельным категориям граждан. Это и выплата пособий малоимущим и малообеспеченным семьям, и ежемесячная денежная выплата ветеранам из числа ветеранов Труда, реабилитированных лиц, военнослужащих, и ежегодная выплата ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая, и выплата ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, по уходу за ним. Указанные расходы превысили показатель 2019 года на 870,6 млн. рублей.

В связи с 75-й годовщиной Победы в 2020 году увеличен размер выплаты ко Дню Победы 447 военнослужащим, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, до 50 тысяч рублей. Ранее размер выплаты составлял 15 тысяч рублей. Начиная с 2020 года ко Дню Победы появилась выплата в размере 1 тысячи рублей и детям войны. Кроме того, ко Дню освобождения Крыма 62 ветерана Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в обороне и освобождении Крыма, 42 партизана и подпольщика Крыма получили разовые выплаты в размере по 10 тысяч рублей, — прокомментировала Ирина Кивико.

Кроме того, с целью усиления социальной защиты ветеранов войны и улучшения их условий проживания с начала 2020 года размер материальной помощи на проведение ремонта жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны составил 200 тыс. руб.

В 2020 году помощь выплачена 59 ветеранам, — уточнила Ирина Кивико.

Наряду с этим, около 2,3 млрд. рублей (10,8% общих расходов Республики на социальную поддержку крымчан) направлено на социальные выплаты безработным гражданам.

Почти 2,3 миллиарда было направлено на ежемесячные пособия по безработице в период распространения новой коронавирусной инфекции, а также на дополнительные ежемесячные выплаты на ребенка в семьях, в которых родители являются безработными. Это показатель превысил уровень 2019 года в 6 раз, — подчеркнула вице-премьер.

Более 2,4 млрд. рублей получили отдельные категории граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на компенсационные выплаты по льготному проезду на авто-, электро- и железнодорожном транспорте.

Также впервые в 2020 году в период распространения коронавирусной инфекции на общую сумму 767,5 млн. рублей получили дополнительную социальную поддержку семьи с детьми и другие категории граждан, в том числе:

— единовременная денежная выплата лицу, получающему федеральную социальную доплату к пенсии, – 182,6 млн. рублей. Данную выплату получили 90 тыс. чел.;

— единовременная денежная выплата на ребенка одинокой матери – 115 млн. рублей. Данную выплату получили более 38 тыс. человек;

— единовременная денежная выплата одному из родителей на каждого ребенка-инвалида – 28,3 млн. рублей. Данную выплату получили 5,6 тыс. человек;

— единовременная денежная выплата одному из родителей (усыновителей, опекуну (попечителю) на каждого ребенка, гражданина РФ в возрасте от 16 до 18 лет — 342,9 млн. рублей. Данную выплату получили более 34 тыс. человек;

— ежемесячная денежная выплата одному из родителей на ребенка по достижению им 3-х лет – 27,5 млн. рублей. Данную выплату получили 2,8 тыс. человек;

— ежемесячная денежная выплата на ребенка одному из родителей, получающему пособие по безработице в минимальном размере, — 71,3 млн. рублей. Данную выплату получили более 12 тыс. человек.

В течение 2020 года благодаря целенаправленной работе в борьбе с коронавирусом как на региональном, так и на федеральном уровнях более 144 тысяч крымчан получили дополнительную социальную поддержку на общую сумму более 767 миллионов рублей, – подытожила Ирина Кивико.

По информации пресс-службы министерства финансов РК.