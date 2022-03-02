Для беженцев из ДНР и ЛНР устроили экскурсию в Балаклавский подземный музейный комплекс

При поддержке правительства волонтерский штаб «Мы вместе – Севастополь» организовал для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик экскурсию в Балаклавский подземный музейный комплекс. Прибывшие в город жители ДНР и ЛНР осмотрели экспозиции комплекса, интерактивные площадки, мультимедийные зоны со световыми и шумовыми спецэффектами, подводную лодку, инсталляции с подлинными экспонатами и артефактами.

Сегодня на экскурсии 18 человек – это беженцы, которые прибыли в Севастополь самостоятельно, мы для них с сегодняшнего дня начинаем организовывать экскурсионные выезды. Начали с Балаклавы, завтра планируется провести показ мультфильма, на следующей неделе планируем поездку в Херсонес. Люди отзывчиво относятся, хотят узнать историю города, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя координационного совета штаба «Мы вместе – Севастополь» Александру Шилову.

Кроме организации экскурсий, волонтерский штаб помогает беженцам подать документы на получение единовременной выплаты, оформить детей в образовательные учреждения, оказывает гуманитарную помощь. На сегодняшний день в город прибыли 510 жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Волонтеров сейчас достаточно. Активно к нам присоединяются неравнодушные люди, Севастопольский государственный университет тоже предоставляет добровольцев, — отмечает Александра Шилова.

Напомним, штаб «Мы вместе — Севастополь» находится по адресу улица Ленина, 39. Консультацию можно получить по номерам телефонов: