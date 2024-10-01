Для детей с диагнозом «онкология»: в Симферополе прошёл благотворительный фестиваль искусств «Три»

На площадке фестиваля гостей ждало множество активностей: мастер-класс по ораторскому искусству, инсталляции, ярмарка мастеров, лекция об истории театра, рассказ чайного мастера об искусстве чайной церемонии, лекторий о философии йоги (с практикой йоги на закате), танцевальное выступление и музыкальный концерт.
Идея создать благотворительный фестиваль искусств зародилась более двух месяцев назад. Десятки меценатов объединились в одну команду ради благого дела: чтобы поддержать детей со страшным диагнозом «онкология».
Организатор фестиваля Юлия Лысикова:
Мы сделали фестиваль под эгидой «Искусство жить». Все деньги, которые собраны здесь благодаря фондам, мы отправляем в фонд «ДариНа жизнь», поддерживающий семьи детей, лечащихся от онкологии.
Наш фестиваль — про искусство жить, искусство тела и движения, — прокомментировала преподаватель по йоге Анастасия Гайчева.
Название фестиваля символично — оно означает единение тела, души и разума. Гостям фестиваля была представлена программа: участники вдохновлялись занятиями йогой, наслаждались живой музыкальной программой и тренингами по разным направлениям. Каждый желающий смог попробовать себя в рисовании и создать свою первую картину.
автор: Анфиса Третьякова (фото автора)
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