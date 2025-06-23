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Для фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма запросили 12 лет и 500 тыс. рублей штрафа
иллюстрация: pikist.com

Для фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма запросили 12 лет и 500 тыс. рублей штрафа

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:44 23.06.2025

Гособвинение запросило для второго из трех фигурантов дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова — Владимира Боднаря — 12 лет лишения свободы в ходе прений сторон в Южном окружном военном суде. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

В феврале 2025 года уголовные дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко о подготовке покушения на главу Крыма поступили в Южный окружной военный суд. Решением суда Шевченко была приговорена к 10 годам лишения свободы.

Гособвинитель попросил назначить Боднарю 12 лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. рублей, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал организованную группу для совершения теракта в Крыму. В состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были наблюдать за маршрутами и передвижением служебного автомобиля Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже в группу завербовали Ананьева.

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Из Запорожской области Боднарь перевез радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма. Взрывчатку фигуранты спрятали в ранее арендованном Шевченко гаражном боксе в Симферополе. За маршрутом передвижения Аксенова они наблюдали с помощью установленной в арендованном нежилом помещении камеры видеонаблюдения.

В начале февраля 2024 года они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В отношении фигурантов возбудили дела по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств).

источник: ТАСС

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